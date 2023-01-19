Техническая ошибка пилота, неисправность вертолета или диверсия: что на самом деле произошло в Броварах (видео)

На месте авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли 14 человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел, второй день работают следователи, чтобы установить причину падения вертолета. Но пока ни одна из версий не подтверждена, потому и не озвучена. Всего в больницу сразу после трагедии доставили 26 человек, из них десять детей с разными степенями ожогов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"С гвоздиками, розами, игрушками и лампадками... Люди с самого утра уходят к месту, где вчера упал вертолет с высшим руководством МВД и подчиненными. Кроме них и пилотов, погибли и броварчане, которые привели детей в этот детский сад. По официальной информации, в этой ужасной трагедии оборвалась жизнь 14 человек, среди них был один ребенок. Ее хорошо знала Татьяна", — рассказывает корреспондентка ТСН.

Выразить свое сочувствие сюда идут бесконечным потоком люди, даже никогда не знакомые. Каждый из них переживает эту трагедию как личную.

И хотя украинцы уже почти привыкли к страшному грохоту с неба, падение вертолета во двор детского сада изрядно испугало жителей судимых домов.

Неравнодушные люди помогли пострадавшим, пока на место прибывала экстренная помощь. Эвакуированных детей и взрослых с разными степенями ожогов госпитализировали в медучреждения.



"Сейчас в больницах находятся 15 пациентов, из них 10 в ожоговом центре. Шесть человек сейчас стабилизируется для отправки лечения за границу. Готовы забрать на первом этапе Польша и Чехия, а дальше будем видеть по ситуации, как будет проходить лечение, потому что выразили желание и Норвегия и Соединенные Штаты и другие страны", — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Тяжелейших пациентов доставили в ожоговый центр киевской клинической больницы. Медики говорят, состояние их стабильное. А информация о срочном сборе крови для этих пострадавших называют фейком, ведь у них есть все необходимое для высококачественной медицинской помощи и все группы крови, в том числе.

На сам двор детского сада стражи порядка пока еще никого не пускают. И хотя визуально на территории уже нет ни одного обломка, следователи все же продолжают документировать и устанавливать поминутно все детали авиатрагедии. Была ли это техническая неисправность вертолета или может ошибка пилотов, которым мог помешать густой туман или может вообще следствием авиакатастрофы была диверсия?.. Правоохранители пока не озвучивают ни одну из версий.

Напомним, украинские эксперты говорят, что пламя, которое, якобы, видели очевидцы, может свидетельствовать о нескольких причинах , по которым могла произойти трагедия в Броварах .

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