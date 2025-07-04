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Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко на прошедшем в Киеве HR Wisdom Summit 2025.

«Техническое образование – это вопрос национальной безопасности. Поскольку от того, насколько в Украине сохранится человеческий потенциал, зависит стабильность и развитие экономики. Мы не можем позволить себе импортировать знания и специалистов, они должны быть здесь. Ведь именно эти люди будут восстанавливать разрушенное, строить новые предприятия и создавать будущее страны в ближайшие десятилетия», — убежден Олег Давыденко.

По его мнению, академическая и научная составляющие обучения важны, но главным является тесная интеграция с практическим опытом: сертификационные программы, конкретные навыки, стажировка. Студент вуза должен четко понимать, как применить знания на практике и где будет работать в будущем.

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Поэтому бизнес должен быть вовлечен в образовательную экосистему на всех уровнях — от школы в университет. В то же время цели образования и бизнеса должны пересекаться, иначе разрыв между их приоритетами, например фокус образования на количестве вместо качества, приводит к нехватке квалифицированных кадров, и бизнес вынужден строить собственную систему подготовки, убежден Давыденко.

В создание именно таких программ, отвечающих современным потребностям рынка, вкладывает средства Метинвест. В частности, более 513 млн. грн. инвестировано в развитие университета Метинвест Политехника. ВУЗ имеет 19 бакалаврских и 21 магистерскую программу, а также аспирантуру. Университет уже выпустил почти 300 магистров – высококвалифицированных специалистов, применяющих свои знания на практике.

«Я призываю образовательные учреждения искать партнерство – бизнес легко отзовется. Путь создания вузов не для всех, поэтому бизнес может сотрудничать с другими университетами и программами. Партнерство — это ключ к целевым, качественным и быстрым результатам», — сказал Давыденко.

Ранее акционер Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины, а вуз Метинвест Политехника - это вклад компании в будущее, создающий прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны. Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

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