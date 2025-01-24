Техническую обслугу систем ПВО IRIS-Т переводят в пехоту — нардеп

В Генштабе уверяли, что перевод не будет касаться военных, которые обучались на западном вооружении.

Военных техников, которые обслуживают немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-Т, переводят в пехоту.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Со ссылкой на слова военных, он добавил, что техническая обслуга этих систем ПВО получает распоряжение на перевод или исключение из части.

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Алексей Гончаренко напомнил недавнее заявление Генштаба ВСУ о том, что военных, которые обучались на западном вооружении, не будут переводить в пехоту.

“Возникает вопрос: если техников, обслуживающих западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение? Будут ли какие-нибудь объяснения?" – написал нардеп.

IRIS-T – качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный ЗРК в Воздушных силах.



Эти комплексы находятся на вооружении Воздушных сил от октября 2022 года. Они стали первыми западными ЗРК средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от российских атак.

Напомним, авиатехники заявили о массовом переводе специалистов Воздушных сил в пехоту. ТСН.ua собрал все о скандале с переводом.

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