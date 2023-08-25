Техника 50-х годов: Россия отправляет на фронт танки с красноречивым названием "Иосиф Сталин"

Воевать на старом ржавом железе – привычная ситуация для россиян.

Так, Россия расконсервирует и отправляет на фронт советские танки. Это сверхстарая техника, разработанная с конца 40-х – до середины 60-х годов.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

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По данным Казанского, российская армия снимает с консервации и отправляет на фронт советские танки "Иосиф Сталин". Они разработаны в конце 1940-х.

Россия отправляет на фронт старые танки 40-х годов

"На видео танк ИС-8 (он же Т-10), который выпускался с 1954 по 1966 год. Интересно, увидим ли Т-34?", – отмечает журналист.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обнародовал видео, как бойцы Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.

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