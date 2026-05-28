Техника становится ломом за четыре часа: в 3 ОШБр заявили, что РФ отказалась от бронемашин из-за украинских дронов

Украинские дроны

Российские оккупационные войска в зоне ответственности 3-го армейского корпуса практически перестали использовать бронетехнику для штурмов. Любые попытки выдвинуть танки или БМП завершаются их моментальным превращением в металлолом благодаря эффективной работе украинских операторов БПЛА.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир расчета беспилотников 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Пицкой».

Четыре часа — и техники нет

По словам военного, сейчас применение тяжелой техники со стороны врага является редким и чрезвычайно редким явлением. Любая машина, попадающая в зону поражения украинских сил (круг-зону), обречена.

Последнюю большую попытку пойти в наступление с броней оккупанты предприняли еще в начале весны, однако она завершилась для них катастрофой.

Последняя массированная атака врага была на нескольких направлениях нашего Третьего армейского корпуса с применением техники еще в марте. И она была уничтожена полностью вся за 4 часа», — отметил Пиц.

Новая тактика оккупантов: инфильтрация пехоты

Упустив возможность проводить классические бронетанковые прорывы, армия РФ перешла к тактике инфильтрации. Пока захватчики пытаются продвигаться вперед незаметно. Они формируют малые пехотные группы, которые пытаются проникать через линии обороны через лесопосадки.

Впрочем, отмечает военный, операторы украинских дронов научились оперативно обнаруживать и подавлять эти маневры еще на подступах.

Феноменальный результат украинского ПВО

Кроме успешных ударов по врагу, украинские защитники демонстрируют впечатляющие результаты в защите неба. В зоне ответственности корпуса развернута уникальная система противовоздушной обороны, устроившая оккупантам настоящий «дронопад».

Более 3000 враждебных БПЛА разного типа удалось сбить украинским военным только за прошлую неделю.

Пока защитники активно работают над тем, чтобы масштабировать этот успешный опыт противодействия враждебным беспилотникам на другие участки фронта.

Напомним, Украина меняет динамику войны благодаря массовому производству дронов и дальним ударам по территории России. Украинские беспилотники уже ежедневно атакуют российские цели, в частности, объекты вдали от фронта — вплоть до Москвы и Урала.

