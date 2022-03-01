Техника врага заполонила город: в Тростянке оккупанты попали в дом и захватили вокзал

Техника врага заполонила город: в Тростянке оккупанты попали в дом и захватили вокзал

Город остался без Интернета из-за повреждения сети.

Во вторник, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, есть повреждения сетей. Впрочем, восстановить Интернет нет возможности. Ремонт не производится, потому что продолжаются уличные бои.

Информация о пострадавших уточняется.

"Шоколадную фабрику" в Тростянке враг избрал как базу заправки своей техники, сообщил глава ОГА.

"Враг заходит по домам, уничтожает имущество. Техника врага заполонила улицы города. На захваченном железнодорожном вокзале базируется куча российской техники", — сообщил он.