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Техника врага заполонила город: в Тростянке оккупанты попали в дом и захватили вокзал

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Город остался без Интернета из-за повреждения сети.

Во вторник, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, есть повреждения сетей. Впрочем, восстановить Интернет нет возможности. Ремонт не производится, потому что продолжаются уличные бои.

Информация о пострадавших уточняется.

"Шоколадную фабрику" в Тростянке враг избрал как базу заправки своей техники, сообщил глава ОГА.

"Враг заходит по домам, уничтожает имущество. Техника врага заполонила улицы города. На захваченном железнодорожном вокзале базируется куча российской техники", — сообщил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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