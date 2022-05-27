Технику и другое имущество из телеканалов Медведчука конфисковали "для нужд военной администрации" — СМИ

Технику и другое имущество из телеканалов Медведчука конфисковали "для нужд военной администрации" — СМИ

Технику и другое имущество компании "Медиахолдинг Новости", производившей контент для телеканалов Виктора Медведчука, конфисковали "для нужд военной администрации".

Пока неизвестно, о какой именно военной администрации идет речь, а также когда именно и на основании чего конфисковали это имущество.

Об этом пишет "Детектор медиа".

Сообщается, что работникам компании остались должны заработную плату за январь и февраль 2022-го года. Эти деньги им вроде бы еще обещают выплатить.

Портал отмечает, что формальным владельцем "Медиахолдинга Новости" является народный депутат Нестор Шуфрич, который был членом фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" до ее ликвидации. Телеканалы Ukrlive и Первый независимый считали близкими к Виктору Медведчуку. Сам тогдашний председатель политсовета ОПЗЖ не отрицал эту формулировку.

Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. В частности, Медведчук детализировал роль в нем бывшего президента Петра Порошенко.

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