Текст формулы мира: Зеленский сообщил, когда будет готов документ с условиями окончания войны

В ноябре 2024 года будет готов текст формулы мира со всеми условиями для справедливого окончания войны, сделанной на втором Саммите мира.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина-Юго-Восточная Европа".

"С июля мы работаем над пунктами формулы мира. И к ноябрю будет готов документ, в котором будут изложены подробные условия справедливого окончания войны. Также мы готовим второй саммит мира", — рассказал Зеленский.

В то же время возникает вопрос, как вынудить Россию принять участие в саммите и выполнить Формулу мира, ведь, как напомнил Зеленский, сейчас РФ избегает "честной и откровенной дипломатии".

По его словам, для этого был разработан план мер, способных исправить ситуацию к предстоящему саммиту мира.

"Этот план лишит Россию возможности угрожать Европе. Этот план уже был представлен в США, теперь мы делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинская формула мира может стать основой для модернизации современной архитектуры безопасности в мире и вернуть реальную силу Устава ООН. Об этом и раньше заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

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