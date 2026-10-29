Текст Радиодиктанта 2026 / © unian.net

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29 октября в 11:00 опубликовали текст Радиодиктанта национального единства 2026. Теперь все, кто присоединился к написанию диктанта, могут проверить себя на ошибки и наконец узнать, как пишется слово «ЗСУшний» или «зеесушний».

Об этом сообщает «Суспыльне».

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Текст радиодиктанта 2026: проверьте себя

Результаты диктанта будут объявлены после того, как комиссия проверит все присланные работы. Тогда станет известно, сколько украинцев написали диктант без ошибок.

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Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

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І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примечание: написание варианта слова «ЗСУшний» не будут считать ошибкой.

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Радиодиктант национального единства 2026: последние новости

Напомним, 27 октября, в 11:00 в День украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026. Участники написали текст «Лист, який не закінчується», созданный писателем и ветераном Артуром Дронем. В прямом эфире его прочитали учитель украинского языка Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева.

Отправить работы на проверку специалистам можно было до 28 октября бумажным письмом по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26 или по электронной почте на rd@suspilne.media — сканом или фото до 11:00 29 октября.

Официальный текст для самопроверки был опубликован 29 октября в 11:00.

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