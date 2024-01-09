Текст закона о мобилизации будет вынесен на голосование без изменений

Верховная Рада может в первом чтении рассмотреть внесшее правительство законопроект о мобилизации, 11 января.

Верховная Рада уже в четверг, 11 января 2024 года, может в первом чтении рассмотреть ранее внесший Кабинет министров законопроект о мобилизации в Украине. Текст правительственного вынесут на голосование без изменений.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Нардеп рассказал, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января.

По словам нардепа, уже завтра, вероятно, комитет будет рекомендовать принять правительственный законопроект в первом чтении – но со своими предложениями. Такие поправки должны быть учтены во втором чтении.

"Текст правительственного закона, он не изменился. Скорее всего, будет завтра. Одобрен текст правительственного закона (без изменений) и отдельный документ в виде решения Комитета с рекомендациями, что нужно изменить", – написал Ярослав Железняк.

В то же время он отметил, что изложенные в решении Комитета изменения все еще носят рекомендательный характер.

"Здесь, конечно, политически будет трудно его проигнорировать, но изменения будут вноситься правками после первого чтения. Затем, после голосования ко второму чтению правки 2 недели подают депутаты. Очевидно их будет много. Затем рабочая группа комитета и подготовка ко второму чтению. Затем Комитет и уже финальное голосование. Во время которого каждая правка может быть отклонена или учтена", – пояснил Ярослав Железняк.

Он отметил, что лучше воздержаться от конкретных утверждений относительно закона.

"Хотя бы потому, что правильный ответ – никто пока не знает точно", – добавил Ярослав Железняк.

Добавим, что в Комитете Верховной Рады Украины приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.

9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации.

Читайте также: