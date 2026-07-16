Тела без органов и пытки: Стерненко заявил, что Сырский занимается «криминализацией» ВСУ

Стерненко заявил о «криминализации» армии и упомянул Сырского / © ТСН

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При молчаливом согласии высшего военного командования в отдельных подразделениях, в частности, связанных с окружением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, распространяются откровенно уголовные практики насилия и пыток, которые разрушают армию изнутри и подрывают мобилизацию.

Такое резкое заявление сделал общественный деятель и волонтер, а также бывший советник уже бывшего министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко, жестко раскритиковав процессы, происходящие в некоторых штурмовых соединениях ВСУ.

«Давайте посмотрим тогда на господина Сырского. То, что у нас происходит с его личной гвардией, с некоторыми штурмовыми подразделениями и даже одной механизированной бригадой, которую придали в один из штурмовых полков, — это криминализация украинского войска. Это превращение украинской армии, по крайней мере, некоторых ее соединений, в аналог российских соединений», — убежден Стерненко.

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Он напомнил о публичных скандалах последнего времени, когда журналисты выяснили, что в этих подразделениях людей могли пытать, убивать, избивать, подвергать другим формам насилия.

«Один из военных, который сам просился в армию, умер после того, как его привязали к квадроциклу и тащили по земле. Сегодня я увидел другую новость о том, что был похищен морской пехотинец, затем его тело нашли без внутренних органов и без головы, а его автомобиль оказался в „Скале“. Как это происходит? Кто несет за это ответственность? Мы выбираем между этим и тем, что начал делать Михаил Федоров, такая криминализация армии», — говорит Стерненко.

Волонтер напомнил о жутком скандале с бывшим начальником штаба «Скалы» Станиславом Лучановым, по приказу которого были похищены два человека из Киевщины и затем убиты.

Стерненко предупредил, что такая криминализация армии приведет к тому, что мобилизация будет вообще нереалистичной.

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«Так как нельзя проводить мобилизацию, отправлять людей туда, где их убивают. Да, это война и люди гибнут на войне, но их убивают (в тылу — Ред.), не оказывают медицинскую помощь. Можно сделать супер реформу мобилизации, можно, чтобы людей на лимузинах привозили в ТЦК, можно дать им наивысшее денежное обеспечение, можно что угодно для них сделать, но это не будет иметь никакого значения, если этот человек погибнет в первые же дни, как он попадет в такое подразделение», — отмечает волонтер.

Стерненко назвал такие действия отдельных командиров «преступлением против собственной страны и собственной обороноспособности».

«Так нельзя поступать с людьми. Там много крутых, достойных бойцов. И с некоторыми из них я общаюсь. И некоторые из них уходят оттуда в СЗЧ и обращаются ко мне и спрашивают, а что нам делать. Но то, что там устроило командование, к сожалению, меньше всего за молчание высшего военного командования. Это ужас, так нельзя делать. И никто не сделает нормальную мобилизацию, если такие практики будут и дальше в армии. Происходящее разрушает армию изнутри. Потому что это мировоззренческий вопрос, это вопрос принципов», — отмечает эксрадник министра обороны.

Он подытожил, что подобные практики подрывают моральный дух общества и подвергают сомнению сами принципы, за которые борется украинская нация.

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Стерненко призвал военное руководство немедленно отреагировать на эти факты, поскольку покрытие преступлений командования разрушает обороноспособность страны.

Увольнение Федорова и новое правительство: последние новости

Напомним, что вчера, 15 июля, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны.

Нардепы рассказали, что Владимир Зеленский хотел предложить нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

Сегодня Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав Кабинета министров. Назначение глав МИД и Минобороны отложено.

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После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским. Сегодня Зеленский сам подтвердил, что между Сырским и Федоровым был конфликт.

Тем временем отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине, вышли тысячи человек.

Сам Федоров сегодня прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Сырского.

В Кремле в свою очередь прокомментировали увольнение Федорова и заговорили о завершении войны.

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