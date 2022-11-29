"Тела были изуродованы до неузнаваемости": оккупанты до смерти замучили пастора и его 19-летнего сына на Херсонщине

В Херсонской области российские оккупанты замучили пастора Украинской церкви христиан веры евангельской и его 19-летнего сына.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"Сегодня похоронят Анатолия и Александра Прокопчуков. Отец и сын были убиты и замучены в лесу под Новой Каховкой Херсонской области. Анатолий был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской. Известный благотворитель, меценат, патриот, христианин, он мог еще так много сделать для нашей страны" и своей семьи, в которой с женой воспитывать семерых детей – дочери и шестерых сыновей, в частности одного несовершеннолетнего. Но не суждено", — написал Третяк.

Он добавил, что Анатолия вместе с его 19-летним сыном россияне похитили и убили в лесу. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.

Тем не менее, отца и сына таки узнали и сегодня, 29 ноября, их похоронят.

Напомним, что в Харьковской области российские оккупанты убили детского писателя Владимира Вакуленко. Его тело обнаружили на месте массового захоронения и благодаря ДНК-экспертизе установили его личность.

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