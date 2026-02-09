Тела достали из-под завалов: в Харьковской области из-за атаки погибли мать с ребенком

Последствия атак

В городе Богодухов Харьковской области в результате российской атаки дронами ночью в понедельник, 9 февраля, погибли женщина с 10-летним ребенком.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты попали БпЛА по частному сектору города, одно из попаданий произошло в здание. Возник пожар на площади 50 квадратных метров.

Последствия атаки

Спасатели изъяли из-под завалов тела погибших женщины и мальчика, еще три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, возникли пожары, погибший.