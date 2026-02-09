- Дата публикации
Тела достали из-под завалов: в Харьковской области из-за атаки погибли мать с ребенком
Россияне попали БпЛА по частному сектору города. Одно из попаданий произошло в дом с людьми.
В городе Богодухов Харьковской области в результате российской атаки дронами ночью в понедельник, 9 февраля, погибли женщина с 10-летним ребенком.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Оккупанты попали БпЛА по частному сектору города, одно из попаданий произошло в здание. Возник пожар на площади 50 квадратных метров.
Спасатели изъяли из-под завалов тела погибших женщины и мальчика, еще три человека пострадали.
