Тела доставали с пепелища: в Луцке завершили поиски после удара по оптовому складу, количество жертв возросло

6 погибших и 13 раненых: в ГСЧС и ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Луцк

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В Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовому складу товаров, унесшего жизни 6 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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«Погибли 6 человек, еще 13, из них 1 ребенок, пострадали. Один человек находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

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И. о. начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк в комментарии «Суспільному» уточнил, что тела четырех человек обнаружили на пепелище оптового склада, куда попали обломки БпЛА. Также в больнице скончалась женщина, получившая осколочное ранение головы.

«В жилом доме на проспекте Соборности травмировались два человека, среди них — ребенок», — добавил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

Завтра, 15 октября, в Луцке объявили день траура по погибшим в результате российской атаки.

Удар по Луцку (7 фото)

Напомним, в среду, 14 октября, Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — оптовый склад товаров.

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Также сообщалось, что этой ночью Луцк содрогался от взрывов. Город атаковали российские БпЛА. Стало известно, что враг попал по нефтебазе.

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