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Тела доставали с пепелища: в Луцке завершили поиски после удара по оптовому складу, количество жертв возросло
Российский удар по Луцку унес жизни 6 человек: спасатели завершили поисковые работы.
В Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовому складу товаров, унесшего жизни 6 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Погибли 6 человек, еще 13, из них 1 ребенок, пострадали. Один человек находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
И. о. начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк в комментарии «Суспільному» уточнил, что тела четырех человек обнаружили на пепелище оптового склада, куда попали обломки БпЛА. Также в больнице скончалась женщина, получившая осколочное ранение головы.
«В жилом доме на проспекте Соборности травмировались два человека, среди них — ребенок», — добавил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.
Завтра, 15 октября, в Луцке объявили день траура по погибшим в результате российской атаки.
Удар по Луцку (7 фото)
Напомним, в среду, 14 октября, Россия атаковала реактивным беспилотником Луцк. Повреждена гражданская инфраструктура — оптовый склад товаров.
Также сообщалось, что этой ночью Луцк содрогался от взрывов. Город атаковали российские БпЛА. Стало известно, что враг попал по нефтебазе.