Тела нашли в гараже: в Одесской области угорели ребенок и мужчина

Как именно случилась трагедия – пока неизвестно.

Во дворе частного дома в Одесском районе, а именно в гараже, медики обнаружили тела 14-летнего подростка и 77-летнего мужчины, погибших из-за работы генератора.

Об этом сообщили в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики прибыли на место за 7,5 минут и констатировали смерть двух мужчин из-за отравления угарным газом от генератора.

Ранее стало известно, что в Одесской области во время пожара в доме погиб ребенок. По предварительным данным спасателей, причиной трагедии стали баловство с огнем.

Угарный газ: чего он так опасен и как выявить симптомы отравления – парамедик Ярослав Вус

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