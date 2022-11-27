Тела нашли в гараже: в Одесской области угорели ребенок и мужчина

Как именно случилась трагедия – пока неизвестно.
Во дворе частного дома в Одесском районе, а именно в гараже, медики обнаружили тела 14-летнего подростка и 77-летнего мужчины, погибших из-за работы генератора.
Об этом сообщили в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Медики прибыли на место за 7,5 минут и констатировали смерть двух мужчин из-за отравления угарным газом от генератора.
Ранее стало известно, что в Одесской области во время пожара в доме погиб ребенок. По предварительным данным спасателей, причиной трагедии стали баловство с огнем.
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