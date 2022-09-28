Тела нашли в квартире: на Закарпатье бабушка и 12-летний внук погибли от отравления угарным газом

В поселке Королево Береговского района Закарпатской области от вероятного отравления угарным газом погибла 62-летняя местная жительница и 12-летний мальчик.

Сообщение об обнаружении тел чрезвычайникам поступило во вторник, 27 сентября, в 15:40.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

В доме, где обнаружены тела, пожара не было.

"В Службу спасения поступило сообщение от дежурного Виноградовского отделения полиции ГУНП об обнаружении тела женщины 1960 г. р. и ребенка 2010 г. р. без признаков жизни, по адресу: Береговский район, Королевская территориальная община, пгт Королево, ул. Шахтерская. Вероятная причина смерти — отравление угарным газом. Факта пожара по месту жительства не обнаружено", — говорится в сообщении.

В комментарии ZAXID.NET спасатели уточнили, что погибшие – бабушка и ее внук. Их тела обнаружили в квартире.

Читайте также: