Тела обнаружили во дворе: в Ровно загадочно погибли мужчины

Судмедэкспертиза установит точные причины смерти двух мужчин.
В Ровно местный житель обнаружил во дворе многоэтажки тела двух мужчин. На место мужчина вызвал правоохранителей.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
"Следовательно-оперативная группа во время поверхностного осмотра умерших признаков насильственной смерти не обнаружила. Тела отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", – говорится в сообщении.
Личности мужчин установлены – это местные жители.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух лиц с отметкой несчастного случая).
Напомним, в Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовой почве. Пенсионер нанес сыну несколько ударов — в голову и руки, от чего тот скончался на месте.
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