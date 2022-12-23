Тела обнаружили во дворе: в Ровно загадочно погибли мужчины

В Ровно местный житель обнаружил во дворе многоэтажки тела двух мужчин. На место мужчина вызвал правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"Следовательно-оперативная группа во время поверхностного осмотра умерших признаков насильственной смерти не обнаружила. Тела отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", – говорится в сообщении.



Личности мужчин установлены – это местные жители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух лиц с отметкой несчастного случая).

Напомним, в Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовой почве. Пенсионер нанес сыну несколько ударов — в голову и руки, от чего тот скончался на месте.

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

Читайте также: