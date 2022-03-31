Тела оккупантов грузовиками везут в Крым, а санатории полуострова забиты ранеными — экс-нардеп

Тела оккупантов грузовиками везут в Крым, а санатории полуострова забиты ранеными — экс-нардеп

Тела погибших российских оккупантов везут во временно оккупированный Крым грузовиками.

Россия в войне против Украины терпит значительные потери. Тела погибших российских оккупантов везут во временно оккупированный Крым грузовиками.

Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.

"Перезвонили симферопольцы, приехавшие навестить могилы родителей: невольно стали свидетелями разгрузки камаза с трупами российских солдат. Уточнил, такое отпевание камазами происходит ежедневно", — отметил он.

Напомним, что украинские воины уничтожили представителей подразделений из 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной Абхазской республики.