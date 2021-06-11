"Тела, разбросанные как мусор и полный бардак": в Сети показали ужас в морге в Харькове (фото 18+)

В соцсетях опубликовали фотографии из морга, которые шокируют.

В Харькове жители жалуются на то, как в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы обращаются с телами умерших. Они лежат как попало, иногда просто на полу, а в учреждении царит антисанитария и беспорядок.

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Кадры из морга выложили в местном телеграмм-канале Х * Харьков.

"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке, что такое вообще возможно: трупы валяются как мусор, полная антисанитарная обстановка помещений здесь просто как данность воспринимается, и это ковидные больные, СПИДом, гепатитом, заметьте в центре Харькова на Дмитровской", — подписали видео авторы.

Аноним, который является работником морга и экспертом, обвиняет в происходящем в морге, его руководство.

Следует отметить, что 2 апреля этого года в Харькове состоялось заслушивание отчета главы КС ОЗ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Юрия Кравченко за 2016-2021 гг. работы. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Во время обсуждения отчета главы КС ОЗ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" работники отмечали, что коллектив работает в аварийных помещениях, в бюро дефицит кадров, получают минималку, но при этом за свой счет покупают расходные материалы.

Руководство бюро сказанное работниками подтвердило, но объяснить почему эти проблемы не устраняются, объяснить не смогло.

Руководство морга тогда признало, что все помещения 5 зданий Бюро на Дмитровской в аварийном состоянии, из-за нехватки средств работники не имеют возможности выехать на места осмотра в составе следственных групп. При этом администрация намекнула, может быть и хуже, поэтому не на что жаловаться.

"Областной совет обладает определенной информацию о деятельности учреждения. И эта информация, к сожалению, нас не радует. За 14 лет, которые Юрий Николаевич руководит учреждением, община региона не увидела позитивных изменений и результатов. После ознакомления с документацией, предоставленной руководством ХОБСМЭ, следует констатировать отсутствие желания изменить что-то к лучшему. Можно было приобрести новое оборудование, переехать в новое здание, улучшить условия труда специалистов. Зато руководитель Бюро ни разу не обратился в областной совет по этому поводу ", — отметил во время обсуждения отчета первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко.

Он добавил, что по его данным, жители области после обращений в Бюро пишут жалобы, в которых указывают на ужасные условия, нарушение санитарных норм, негативное отношение к посетителям и вообще полный бардак в Бюро.

Отчет начальника бюро в апреле этого года облсовет одобрил.

Напомним, что Запорожье местный морг стал причиной скандала. Родственники умерших от коронавируса обнаружили, что тела их родных просто сбрасывают на пол.

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