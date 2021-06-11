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"Тела, разбросанные как мусор и полный бардак": в Сети показали ужас в морге в Харькове (фото 18+)

"Тела, разбросанные как мусор и полный бардак": в Сети показали ужас в морге в Харькове (фото 18+)

УНИАН

В соцсетях опубликовали фотографии из морга, которые шокируют.

В Харькове жители жалуются на то, как в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы обращаются с телами умерших. Они лежат как попало, иногда просто на полу, а в учреждении царит антисанитария и беспорядок.

Кадры из морга выложили в местном телеграмм-канале Х * Харьков.

"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке, что такое вообще возможно: трупы валяются как мусор, полная антисанитарная обстановка помещений здесь просто как данность воспринимается, и это ковидные больные, СПИДом, гепатитом, заметьте в центре Харькова на Дмитровской", — подписали видео авторы.

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Аноним, который является работником морга и экспертом, обвиняет в происходящем в морге, его руководство.

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Следует отметить, что 2 апреля этого года в Харькове состоялось заслушивание отчета главы КС ОЗ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Юрия Кравченко за 2016-2021 гг. работы. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Во время обсуждения отчета главы КС ОЗ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" работники отмечали, что коллектив работает в аварийных помещениях, в бюро дефицит кадров, получают минималку, но при этом за свой счет покупают расходные материалы.

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Руководство бюро сказанное работниками подтвердило, но объяснить почему эти проблемы не устраняются, объяснить не смогло.

Руководство морга тогда признало, что все помещения 5 зданий Бюро на Дмитровской в аварийном состоянии, из-за нехватки средств работники не имеют возможности выехать на места осмотра в составе следственных групп. При этом администрация намекнула, может быть и хуже, поэтому не на что жаловаться.

"Областной совет обладает определенной информацию о деятельности учреждения. И эта информация, к сожалению, нас не радует. За 14 лет, которые Юрий Николаевич руководит учреждением, община региона не увидела позитивных изменений и результатов. После ознакомления с документацией, предоставленной руководством ХОБСМЭ, следует констатировать отсутствие желания изменить что-то к лучшему. Можно было приобрести новое оборудование, переехать в новое здание, улучшить условия труда специалистов. Зато руководитель Бюро ни разу не обратился в областной совет по этому поводу ", — отметил во время обсуждения отчета первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко.

Он добавил, что по его данным, жители области после обращений в Бюро пишут жалобы, в которых указывают на ужасные условия, нарушение санитарных норм, негативное отношение к посетителям и вообще полный бардак в Бюро.

Отчет начальника бюро в апреле этого года облсовет одобрил.

Напомним, что Запорожье местный морг стал причиной скандала. Родственники умерших от коронавируса обнаружили, что тела их родных просто сбрасывают на пол.