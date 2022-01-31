Тела разбросаны на полу и насыпью: фото из морга в Харькове шокировали Сети (фото 18+)

Тела разбросаны на полу и насыпью: фото из морга в Харькове шокировали Сети (фото 18+)

В областном бюро судмедэкспертизы горы трупов на полу шокировали Сети.

В Харькове снова разразился скандал вокруг областного бюро судмедэкспертизы. В Сеть попали фотографии из морга, которые шокировали общественность – трупы валяются прямо на полу и друг на друге. Везде царит беспорядок.

Фотографии выложили в телеграмм-канале "Харьков 1654".

На кадрах видно, что помещение заведения просто завалено трупами. Они повсюду – на полу, "насыпью", в проходах и на стеллажах. Увиденное действительно шокирует.

Пользователи прокомментировали фотографии из бюро судмедэкспертизы:

Как можно работать в таких условиях, у меня в гараже даже все по полочкам.

Профессиональная деградация работает в таких условиях и считать это нормой.

Это просто п**ц...других слов нет. Совершенно не осталось ничего человеческого… Безразлично кто они, это же люди как так?

В морге у бисквитной фабрики нет/не работают холодильники. По крайней мере, в 2019 так было. Бабушка летом умерла, мы туда ездили, когда хоронить собирались, вонь такая стоит, что чуть не стошнило.

Я столкнулась однажды с моргом на Дмитровской. 3 года назад, когда "короны" не было и в помине. Но тогда уже не работали холодильники и вонь стояла ужасная, и это было еще не лето.

Недавно хоронили тетю. На вскрытие везут туда. На вопрос: "Будет ли ее тело в холодильнике?" нам сказали: "Холодильники не работают". Запах из морга слышен далеко на улице.

В морге 4-й неотложной помощи тоже не работают холодильники или их вообще нет. Отношение к телам идентичное. Похоже, это системная проблема в Харькове, а возможно и по всей стране.

Работникам морга не понравилась публикация "о разбросанных телах" и через несколько дней они навели порядок в помещении и отправили фотографии убранного морга местным телеграмм-каналам.

Отмечается, что несколько месяцев назад из-за состояния областного морга, о котором стало известно благодаря публикациям в соцсети, на сессии облсовета обсудили этот вопрос и отругали руководителя учреждения. Сейчас Харьковский горсовет проводит конкурс на должность руководителя бюро. Прием документов для участия в конкурсе проходил с 20 декабря 2021 года по 20 января 2022 года.

На должность руководителя медицинского учреждения претендуют четыре кандидата: действующий руководитель ХОБСМЕ, его заместитель, бывший руководитель заведения и руководитель одного из отделов Харьковского городского совета.

Напомним, что в Энергодаре Запорожской области во время похорон родственники покойного обнаружили в гробу другого мужчину. Выяснилось, что в местном морге просто перепутали покойников.

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