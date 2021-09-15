Тела разорвало на части: в Днепре на остановке возле больницы взорвалась иномарка (фото)

Тела разорвало на части: в Днепре на остановке возле больницы взорвалась иномарка (фото)

На месте работают следователи и взрывотехники. Устанавливаются все детали произошедшего.

В Днепре напротив городской больницы взорвался легковой автомобиль. В результате чего на месте погибли два человека. Их тела буквально разорвало на части.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 9:00 на проспекте Богдана Хмельницкого на временной остановке. Взорвался автомобиль Nissan Primera, в салоне которого находились два человека.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседнем доме на первом этаже вылетели стекла. Сначала местные жители думали, что в одной из квартир взорвался газ. Однако впоследствии увидели, что горит автомобиль.

На месте происшествия позже обнаружили двух погибших: водителя автомобиля и пассажирку. В соцсетях пишут, что от взрыва их тела разорвало на части.

ТСН.ua

"Сейчас на месте работает руководство ГУНП Днепропетровской области, а также криминалистическая лаборатория и взрывотехники. Личность водителя уже установлена, личность второго погибшего устанавливается. Правовая квалификация будет известна позже", — отметила пресс-секретарь полиции области Анна Старчевская.

Как стало известно, во время взрыва погибла начальница отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.

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