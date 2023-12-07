Тела сильно обгорели: в Винницкой области в доме трагически погибли три человека (фото)

Три человека погибли во время пожара, произошедшего в селе Монастырское Тульчинского района. Горел частный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.

"В ходе проведения разведки, бойцы ГСЧС выяснили, что огнем охвачена веранда и две жилые комнаты на площади 50 квадратных метров. Во время тушения пожара и разбора строительных конструкций, спасатели обнаружили трех погибших", — говорится в сообщении.

Людей спасти не удалось / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В настоящее время установить данные погибших невозможно, поскольку тела сильно обгорели. Однако, по данным специалистов Нацполиции, в доме проживали мужчины 58 и 34 лет, а также 63-летняя женщина.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек . Отец и 4-летний сын погибли.

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