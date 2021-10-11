Тела сыновей обнаружила мать: в Тернопольской области умерли двое братьев

По предварительным данным, мужчины отравились алкоголем.
В селе Ягельница Чертковского района Тернопольской области умерли двое братьев, по предварительным данным, от алкогольного отравления. Тела сыновей обнаружила в доме их мать.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.
Правоохранители о смерти мужчин узнали 8 октября около 18 часов.
"Поступило сообщение от жительницы села Ягельница о том, что в доме она обнаружила без сознания двух своих сыновей", — информируют в полиции.
Выехав на место происшествия, правоохранители нашли мертвыми двух мужчин — 1978 и 1983 г. рождения. На их телах эксперт не обнаружил видимых следов насилия.
По предварительным данным, к смерти мужчин могло привести отравления алкогольными напитками. Однако окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в первом квартале 2021 от алкогольных отравлений умерли 580 украинцев.