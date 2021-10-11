Тела сыновей обнаружила мать: в Тернопольской области умерли двое братьев

По предварительным данным, мужчины отравились алкоголем.

В селе Ягельница Чертковского района Тернопольской области умерли двое братьев, по предварительным данным, от алкогольного отравления. Тела сыновей обнаружила в доме их мать.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Правоохранители о смерти мужчин узнали 8 октября около 18 часов.

"Поступило сообщение от жительницы села Ягельница о том, что в доме она обнаружила без сознания двух своих сыновей", — информируют в полиции.

Выехав на место происшествия, правоохранители нашли мертвыми двух мужчин — 1978 и 1983 г. рождения. На их телах эксперт не обнаружил видимых следов насилия.

По предварительным данным, к смерти мужчин могло привести отравления алкогольными напитками. Однако окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в первом квартале 2021 от алкогольных отравлений умерли 580 украинцев.

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