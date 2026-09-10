ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
275
Время на прочтение
2 мин

Тела умерших могут передавать медвузам для обучения: что предусматривает законопроект

В Украине хотят урегулировать использование тел умерших для обучения медиков.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пациент

Тела умерших могут передавать медвузам для обучения: предусматривающий законопроект / © pexels.com

В Украине законодательно урегулируют использование тел умерших и анатомических материалов для обучения студентов-медиков и научных исследований. Передавать их медицинским вузам и научным учреждениям разрешат только при наличии прижизненного письменного согласия человека.

Об этом говорится в законопроекте № 15517, который внесен в Верховную Раду Украины.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу в первом чтении правительственный законопроект № 15517 о медицинском образовании и науке. За это решение проголосовали 12 народных депутатов.

В Верховной Раде объяснили, что документ создаст правовую основу для научных исследований и улучшит практическое обучение студентов-медиков.

Также законопроект урегулирует порядок обращения с невостребованными для захоронения телами и внесет изменения в Основы законодательства о здравоохранении (новая статья 20¹) и Закон «О захоронении и похоронном деле» (статьи 2, 6, 11 и 22).

Кроме того, народные депутаты рассмотрели другие инициативы в сфере здравоохранения. В частности, комитет 10 голосами рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15497, позволяющий ввозить образцы веществ из каннабиса для лабораторного контроля качества лекарств.

Также 11 депутатов поддержали за основу проект № 15514 о борьбе с новыми психоактивными веществами, который предусматривает полный запрет на их изготовление и продажу, а также создание национальной системы раннего уведомления об угрозах.

Кроме того, 11 членов комитета рекомендовали принять за основу законопроект №15542, адаптирующий украинское законодательство к нормам ЕС и определяющий четкие правила получения медпомощи для украинцев в Европе и граждан ЕС в Украине.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №15549, гарантирующий сохранение статуса для людей, признанных непригодными к службе еще до запуска электронного реестра.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает давать 90 дней отсрочки от армии украинцам, возвращающимся из-за границы или с оккупированных территорий.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie