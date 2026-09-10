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- Украина
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Тела умерших могут передавать медвузам для обучения: что предусматривает законопроект
В Украине хотят урегулировать использование тел умерших для обучения медиков.
В Украине законодательно урегулируют использование тел умерших и анатомических материалов для обучения студентов-медиков и научных исследований. Передавать их медицинским вузам и научным учреждениям разрешат только при наличии прижизненного письменного согласия человека.
Об этом говорится в законопроекте № 15517, который внесен в Верховную Раду Украины.
Как сообщает «Судебно-юридическая газета», профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу в первом чтении правительственный законопроект № 15517 о медицинском образовании и науке. За это решение проголосовали 12 народных депутатов.
В Верховной Раде объяснили, что документ создаст правовую основу для научных исследований и улучшит практическое обучение студентов-медиков.
Также законопроект урегулирует порядок обращения с невостребованными для захоронения телами и внесет изменения в Основы законодательства о здравоохранении (новая статья 20¹) и Закон «О захоронении и похоронном деле» (статьи 2, 6, 11 и 22).
Кроме того, народные депутаты рассмотрели другие инициативы в сфере здравоохранения. В частности, комитет 10 голосами рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15497, позволяющий ввозить образцы веществ из каннабиса для лабораторного контроля качества лекарств.
Также 11 депутатов поддержали за основу проект № 15514 о борьбе с новыми психоактивными веществами, который предусматривает полный запрет на их изготовление и продажу, а также создание национальной системы раннего уведомления об угрозах.
Кроме того, 11 членов комитета рекомендовали принять за основу законопроект №15542, адаптирующий украинское законодательство к нормам ЕС и определяющий четкие правила получения медпомощи для украинцев в Европе и граждан ЕС в Украине.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №15549, гарантирующий сохранение статуса для людей, признанных непригодными к службе еще до запуска электронного реестра.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает давать 90 дней отсрочки от армии украинцам, возвращающимся из-за границы или с оккупированных территорий.