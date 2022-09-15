Телефон "до Шойгу", загаженные матрасы и чудо-туалет: как выглядит брошенная оккупантами позиция (фото)

Украинские военные показали заброшенную рашистами позицию.
Судя по фото, российские военные обложились украденными вещами и "ждали звонка" от Министр обороны РФ Сергея Шойгу.
Соответствующие фотографии обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
"Фото с брошенных российских позиций. Без комментариев...", — отметили в штабе.
На изображениях можно увидеть быт оккупантов. Среди вещей, которых очевидно, намародерили россияне — раритетный телефон, который захватчики подписали "Шойгу".
Также на позиции есть ковер, которым они накрыли боеприпасы. А вот спали решисты на матрасах, которых ужасно загадили.
Из удобств – россияни обустроили себе туалет, вырыв в земле яму, которую обставили ящиками из-под боеприпасов.
К слову, как рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, убегая от ВСУ, оккупанты вдоль всей трассы от Харькова до Изюма украли солнечные батареи из столбов, которые стоят на пешеходных переходах. Чтобы снять их, оккупанты танками валили столбы и воровали дорогостоящее оборудование.
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