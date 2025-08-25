Телефонный звонок спас жизнь мужчине на украинской границе — что произошло

Пограничники спасли мужчину, который звал за помощь из глухого леса / © Госпогранслужба

Пограничники спасли заблудившегося у границы с Румынией мужчину.

Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило об этом 25 августа.

Благодаря звонку на «горячую линию» Госпогранслужбы удалось спасти жизнь мужчины, пытавшегося пересечь границу, но заблудился в лесу на Буковине.

Как сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ, вчера на телефонную линию доверия обратилась женщина. Она рассказала, что ее брат, 1991 года рождения, житель Днепропетровской области, вышел на связь и сообщил, что заблудился недалеко от границы с Румынией. Мужчина также отметил, что получил травму ноги, не имеет пищи и воды и нуждается в помощи.

По вызову оперативно отреагировали пограничники Черновицкого отряда. Поисковая группа обнаружила пострадавшего и доставила его в пограничное подразделение, где ему оказали необходимую помощь.

Пока жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. В то же время в отношении него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Реклама

