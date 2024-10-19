Telegram-бот приложения "Резерв+" похищал данные своих пользователей: что известно

Эксперт по вопросам кибербезопасности предположил, что приложение "Резерв+" могла взломать пророссийская хакерская группа.
Telegram-бот приложения " Резерв+ " похищал данные своих пользователей.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по вопросам кибербезопасности Константин Корсун.
"Возможно, его (приложение "Резерв+" – ред.) хакнула пророссийская хакерская группа", – отметил Корсун.
Ранее Госспецсвязь сообщила, что в Telegram распространяют опасные сообщения от "технической поддержки" приложения "Резерв+". Отмечается, что правительственная команда получила информацию о распространении через аккаунт @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения". К сообщению прикреплен также архив RESERVPLUS.zip. Специалисты установили, что архив содержит вредоносное программное обеспечение MEDUZASTEALER, производящее похищение файлов.
Ранее в Минобороны рассказали, что делать, если некорректно работает "Резерв+".
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