Telegram в Украине могут закрыть: что известно о новом запрете и что будет дальше

После заседания Национального координационного центра кибербезопасности было решено ввести определенные ограничения на использование Telegram, в частности, для государственных служащих, военных и сотрудников критических инфраструктур.

Почему было принято такое решение и запретят ли Telegram в Украине полностью — читайте на ТСН.ua.

Telegram часто становится инструментом для кибератак и сбора и распространения информации врагом, что значительно повышает риски для безопасности страны.

Действующий запрет, введенный Национальным координационным центром кибербезопасности, не распространяется на частное использование приложения на личных устройствах граждан. Запрет касается только использования мессенджера на служебных устройствах из-за высоких рисков, связанных с кибератаками, фишингом и потенциальной корректировкой ракетных ударов.

Что о запрете Telegram говорят топ-чиновники

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что установка Telegram на служебных устройствах несет существенные риски для безопасности Украины. Это касается, прежде всего, передачи рабочих документов через мессенджер, который может быть использован для сбора информации врагом. Запрет относится только к служебному использованию мессенджера, и каждый государственный служащий должен соблюдать эти новые правила для защиты государственной информации.

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины, также заявил, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. По его словам, мессенджер активно используется для дезинформации и информационных атак. Буданов не поддерживает полный запрет Telegram, но считает, что необходимо раскрыть личности владельцев каналов, чтобы обеспечить прозрачность и ответственность за распространенную информацию. Он также отметил техническую сложность блокировки Telegram, но подчеркнул, что это возможно.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подчеркнул, что связи Telegram с Россией не являются предположением, а подтверждаются конкретными фактами. Владелец платформы – россиянин, а большая часть команды разработчиков остается в России, что делает Telegram потенциально опасным инструментом сбора информации российскими спецслужбами. По словам Юсова, Telegram используется для продажи наркотиков, уклонения от мобилизации и даже для распространения детской порнографии.

Юсов также отметил необходимость нормирования и деанонимизации Telegram-каналов, чтобы уменьшить их влияние на украинское общество. Анонимные каналы часто используются для распространения информационно психологических операций (ИПСО), что может негативно влиять на общественные настроения.

Как на запрет Telegram реагируют украинцы

Отношение украинцев к возможному ограничению Telegram оказалось неоднозначным. Согласно опросу Киевского международного института социологии, только 9% граждан поддерживают полный запрет мессенджера, в то время как 54% выступают за введение частичных ограничений и контроль отдельных каналов. Около 26% опрошенных считают, что контроль за Telegram вообще не требуется.

Тем не менее, ситуация меняется, если Telegram откажется блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду или используемые для связи с оккупантами. В таком случае поддержка полного запрета возрастает до 60-70%, ведь граждане считают, что платформа должна отвечать за распространяющийся на ней контент.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты опроса свидетельствуют о сбалансированной позиции украинцев: они готовы поддержать запрет мессенджера только при условии, что он будет отказываться блокировать опасные каналы. Однако в целом большинство граждан поддерживают частичное регулирование вместо полного запрета.

Как Россия использует Telegram в своих целях

Российские спецслужбы используют Telegram для дестабилизации ситуации в Украине. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия скупает украинские Telegram-каналы и создает новые для продвижения своих нарративов и влияния на общественное мнение. Эта активность является частью спецоперации под названием "Майдан-3", направленной на расшатывание внутриполитической ситуации в Украине.

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Кроме того, Россия использует ботофермы для распространения своей риторики в соцсетях. По словам Юсова, любые попытки дестабилизировать украинское общество через Telegram должны быть обнаружены и остановлены. Легализация и деанонимизация каналов может помочь контролировать этот процесс.

Европейские беспокойства относительно Telegram

Проблема использования Telegram как инструмента пропаганды и дезинформации распространяется не только на Украине, но и в странах Европейского Союза. Вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова отметила, что Telegram становится проблемой из-за активной деятельности на территории стран ЕС, в частности там, где есть русскоязычные меньшинства. Она подчеркнула, что европейские власти будут внимательно исследовать работу мессенджера и его влияние на общество.

Йоурова также отметила, что Telegram может быть проверен на распространения вредных материалов, если окажется, что количество его пользователей в ЕС превышает 42 миллиона.

Заблокируют Telegram в Украине

Хотя технически блокировка Telegram возможна, украинские власти пока не планируют полностью закрывать доступ к мессенджеру. Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев указал, что Telegram активно используется не только гражданами, но и государственными органами, что создает дополнительные риски.

Потураев отметил необходимость разработки законодательства, которое будет регулировать деятельность таких платформ, как Telegram. Он рекомендует руководителям приложения либо установить диалог с украинским государством, либо рисковать быть заблокированными.

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