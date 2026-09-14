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- Украина
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"Телеграм-подозрение": в НАБУ и САП отреагировали на заявление Кравченко
В НАБУ и САП ответили на заявление Кравченко о подозрении Кривоносу.
В САП и НАБУ прокомментировали заявление генпрокурора Руслана Кравченко о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.
Об этом стало известно во время совместного брифинга директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко.
Директор НАБУ Семен Кривонос назвал распространенные данные «телеграм-подозрением» и опроверг факт получения каких-либо процессуальных документов.
«Сегодня все мы увидели своеобразное изобретение в виде "телеграм-подозрения". Я не видел никакого подозрения, мне никто ничего не вручал», — заявил Кривонос.
Со своей стороны руководитель САП Александр Клименко связал появление этих заявлений с реакцией на операцию «Карфаген» и заверил, что ни он, ни его семья или близкие никаких подозрений не получали.
Кроме этого, руководитель САП обратил внимание на то, что из материалов, ранее обнародованных Кравченко, видно участие в соответствующих действиях Службы безопасности Украины.
Кравченко против НАБУ и САП — последние новости
Напомним, между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора возник конфликт из-за дела «Карфаген». Антикоррупционные органы расследуют возможные преступления должностных лиц ОГП, а генпрокурор Руслан Кравченко в ответ подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подделке документов и других нарушениях.
Ранее Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.
Известно, что комитет ВР единогласно поддержал представление об отставке генпрокурора.
В то же время в Сети появилась информация, что глава Офиса генпрокурора уехал за границу. Впоследствии сам Кравченко подтвердил, что покинул пределы страны, потому что поехал в командировку.