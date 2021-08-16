Телеканал 1+1 четвертую неделю подряд является абсолютным лидером телесмотрения

По результатам недели с 9 по 15 августа телеканал 1+1 удерживает уверенное лидерство и демонстрирует высокие показатели телесмотрения — средняя доля канала за этот период составила 9,4% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Таким образом, 1+1 в течение 4-х недель является каналом №1 для украинских зрителей.

Кроме высокой приверженности проектов телеканала, некоторые программы "плюсов" на этой неделе обновили собственные рекорды. Так, 11 августа доля телесмотрения утреннего шоу "Сніданок з 1+1" составила 21,6% по аудитории 18-54 (50 тыс. +), Суммарно выпуск посмотрели 1,43 млн зрителей (аудитория 4+, вся Украина). Такие результаты являются лучшими за последние два года. В рамках выпуска "сниданкивцы" показали, в каком состоянии находятся детские площадки Киева, рассказали о произведении искусства — Сикстинской капелле, а также показали историю невероятного Ивана Марчука, который входит в сотню признанных во всем мире гениев современности.

Кроме этого, проект "Життя відомих людей" (ЖВЛ) в четверг, 12 августа, продемонстрировал высокие результаты телесмотрения за все время своего существования с 2019 года. Так, доля телесмотрения ЖВЛ в этот день составила 20,0% в слоте 9:30 по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Уже традиционно в выпуске зрителей ждали ключевые новости из мира шоу-бизнеса, эксклюзивные репортажи и интервью.

Также лучшей программой недели на украинском телевидении стали новости ТСН за 9 августа. Рейтинг главного выпуска ТСН в 19:30 составил 3,2%, а доля — 14,7% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Вживую из Херсона Святослав Гринчук рассказал о главных событиях дня: как президентские выборы 2020 года изменили Беларусь, отравление реки на Житомирщине, детали относительно визита Меркель в Киев и о невероятной находке столичных археологов.

Кроме этого, по результатам недели телеканал 2+2, который также входит в состав группы 1+1 media, вышел на шестую позицию в ТОП-10 общенациональных телеканалов с долей 4,5% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Последний раз на шестую позицию телеканал выходил на первой неделе 2021 года.

* Данные на 16.08.2021, 2TSV, 06:00-26:00

Все остальные данные представлены по аудитории 18-54 (50 тыс. +), данные исследования ТВ аудитории – ИТК; оператор панели — Nielsen.

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