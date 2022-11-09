Телеканал 1+1 покажет документальную ленту об восстановлении культурного наследия Украины, которое уничтожили оккупанты

Телеканал 1+1 покажет документальный проект "Восстроим", посвященный восстановлению культурного наследия украинского народа, пострадавшего от рук российских оккупантов. Премьера первых двух серий состоится в Национальном марафоне "Единые новости" 9 ноября в 18.50 и 21.30. После премьеры на ТВ посмотреть проект можно будет через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".



Автором идеи и производителем фильма является ООО "Банк Идей". Продюсер — Наталья Яковлева.



За шесть месяцев полномасштабного вторжения враг нанес более 17 тысяч ударов по всей территории Украины. Авиа, ракетными и артиллерийскими ударами были выжжены и уничтожены целые города, а вместе с ними многовековая история украинского народа и его архитектурные достижения.

Фото: ТСН.ua

Благодаря ленте "Отстроим" зрители по всему миру смогут узнать, как враг разрушает объекты культурного наследия, школы, стадионы, молодежные хабы, дома культуры, библиотеки, музеи и церкви. В рамках проекта будут рассказаны истории 10 разрушенных знаковых зданий, которые находятся в разных уголках Украины, об их культурной и архитектурной ценности. Авторы покажут, когда именно и как произошло их уничтожение соседом-врагом. Кроме того, авторы проекта отмечают: несмотря на то, что Украина ежедневно страдает от разрушений, вера в ее будущее и восстановление после войны непоколебима.



"Проект — авторский, и нам стало интересно посмотреть, как современные документалисты видят эту мучительную проблему разрушения, как они разговаривают с людьми, как передают эту боль. И важно в этом цикле, на мой взгляд, что даже на свежих обломках того, что люди строили собственноручно или вкладывали свою душу и вдохновлялись, растя — они все уверенно говорят одно слово: отстроим!Да, действительно, это наиболее задокументированная война, но особенность этого цикла, на мой взгляд, показать именно эту движущую силу украинцев. как крупное могучее дерево: оно может быть повреждено, но весной обязательно даст новую жизнь", — комментирует главная продюсер фильмов и сериалов 1+1 Елена Еремеева.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

В рамках проекта зрителям расскажут историю 10 знаковых построек, среди которых:

Дом Культуры в Ирпене,

аэродром "Антонов" в Гостомеле,

Стадион в Чернигове,

Музей Марии Примаченко в Иванкове,

Музей Сковороды в с. Сковородиновка Харьковской области,

100-летняя Лисичанская гимназия, являющаяся памятником архитектуры XIX века и образцом бельгийского архитектурного наследия Луганщины.

Режиссер ленты — Корний Грицюк, известный за работой над драматическим документальным фильмом "Поезд "Киев — Война" (2020) об истории поезда "Киев — Константиновка", соединяющего столицу и небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт .Лента рассказывает об уникальных судьбах, болях, воспоминаниях и надеждах пассажиров поезда.



"Отстроим! — для меня это проект не только о разрушенном культурном наследии или о важных гражданских объектах, ставших целями "демилитаризации и денацификации". Для меня это в первую очередь проект об украинской несокрушимости. Когда мы снимали эти эпизоды, то проехали многие наши регионы и увидели нашу страну такой, какова она сейчас — в огне и шрамах, но она бьется и побеждает... Для меня "Отстроим" — это как раз о нашем духе, о нашем желании быть свободными и независимыми и сразу отстраивать все, что разрушил враг. Обязательно посмотрите этот проект, он о будущем и о нашем оптимизме даже во время войны. Слава Украине!" – сказал режиссер.