Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

В июле флагманский телеканал группы 1+1 media занял первую строчку в ТОП общенациональных каналов Украины.

Июль принес проектам группы 1+1 media немало новых рекордов и высоких показателей телесмотрения — "Сніданок з 1+1", "ТСН" и "Сніданок.Вихідний" на 1+1 показали свои самые высокие показатели телесмотрения за 2021 год.

Так, нынешний рекорд установила Телевизионная Служба Новостей — 28 июля доля телесмотрения ТСН по аудитории 18-54 (50 тыс. +) составила 16,2%, а рейтинг — 3,2%. Суммарно вечерний выпуск новостей на 1+1, ведущей которого была Соломия Витвицкая, посмотрело более 2 млн зрителей (охват по аудитории 4+, вся Украина). В среднем в июле по результатам будней наблюдалась лучшая доля телесмотрения программы с начала года — 12,5%.

Также рекордсменами июля стала команда Департамента утреннего вещания. Так, самое популярное утреннее шоу страны "Сніданок з 1+1" в июле дважды бил собственные рекорды: сначала 22 июля, когда проект получил долю телесмотрения 20,4% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и охват — 1, 5 млн зрителей по аудитории 4+ (вся Украина). Далее — 29 июля, собрав долю 20,0% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и среднюю долю за месяц 14,9% — это лучшие результаты программы в 2021 году.

Кроме этого, проект "Сніданок.Вихідний" в субботу, 24 июля, получил самые высокие результаты за все время эфира с 2016 года: доля выпуска составила 16,0% по аудитории 18-54 (50 тыс. +).

Еще два проекта команды утреннего вещания получили большую любовь зрителей — выпуск "ЖВЛ" ("Життя відомих людей") за 29 июля собрал рекордную долю 17,2%, а дневное инфотеймент-шоу "Твій день" 19 июля лидировало в своем слоте благодаря доле 8,5% (аудитория 18-54 (50 тыс. +).

"По результатам июля видим, что наибольшие успехи 1+1 приносят продукты собственного производства и, что очень знаково, новости и наши прямоэфирные шоу. Благодарен команде ТСН за уверенное лидерство и новые рекорды. Если же говорить о прямых эфирах — благодаря появлению "Твого дня" телеканал 1+1 стал абсолютным лидером по количеству часов "вживую". И, как наблюдаем, это нравится зрителям. Спасибо команде 1+1 за тонкое чувство аудитории и любовь к своему делу. Впереди — горячий осенний сезон, для которого мы готовим немало сюрпризов", — прокомментировал Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media.

В целом, по результатам месяца телеканал 1+1 занял первое место в ТОП-5 общенациональных телеканалов Украины с долей 8,71% по аудитории 18-54 (50 тыс. +)*.

* Данные overnight на 02.08.2021, Live, 06:00-26:00

Данные за месяц Live, данные по программам 2 TSV

Все остальные данные представлены по аудитории 18-54 (50 тыс. +), данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели — Nielsen.

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