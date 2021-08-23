Телеканал 1+1 является безоговорочным лидером телесмотрения пятую неделю подряд

1+1 занимает уверенную первую строчку в топ общенациональных телеканалов.

Средняя доля телесмотрения флагманского телеканала группы 1+1 media — 1+1 — по результатам недели 16-22 августа составила 9,9% (аудитория 18-54, 50 тыс. +). Таким образом, "плюсы" являются лидерами телесмотрения пятую неделю подряд, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем на один пункт доли. Кроме этого, такой результат является вторым лучшим с начала года для 1+1.

Суммарно доля телесмотрения всех телеканалов медиахолдинга собрала среднюю долю 19,4% за неделю, что является лучшим показателем группы с начала 2021 года. По сравнению с предыдущей неделей августа, все основные телеканалы 1+1 media выросли: 1+1 — на 6%, 2+2 — на 5%, ТЕТ — на 15%, а ПЛЮСПЛЮС — на 6%.

В то же время, лучшей программой недели на украинском телевидении стало шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Летняя серия" на 1+1, которое 22 августа прошло с рейтингом 3,2% и долей 14,2% по аудитории 18- 54 (50 тыс. +). В праздничном концерте приняли участие Макс Барских, The Hardkiss, Оля Полякова, NK, Наталья Могилевская, группа Go_A, интернет-сенсация Wellboy и многие другие.

Второй лучшей программой недели стал выпуск ТСН за 18 августа с рейтингом 3,1% и долей 14,6%. Вживую из Запорожья ведущая Маричка Падалко подытожила ключевые новости дня: о стихийном бедствии на Западе, коронавирусной болезни, а также об эксклюзивном интервью ТСН с известным афганским режиссером Сахрой Карими, которую накануне эвакуировали из Кабула.

Также в течение недели прослеживалась положительная динамика телесмотрения таких ключевых продуктов 1+1:

ТСН традиционно занимает нишу лучших основных новостей дня со средней долей за неделю 13,7%.

традиционно занимает нишу лучших основных новостей дня со средней долей за неделю 13,7%. "Сніданок з 1+1" является лучшим утренним шоу страны с долей 17,5%.

является лучшим утренним шоу страны с долей 17,5%. "Твой день" удерживает 10,1% доли. Более того, в среду, 18 августа, проект "Твой день" установил собственный рекорд за всю историю существования шоу, собрав 12,2% доли.

удерживает 10,1% доли. Более того, в среду, 18 августа, проект установил собственный рекорд за всю историю существования шоу, собрав 12,2% доли. Также расположением аудитории пользовалась программа "Женитьба вслепую", доля которой составила 9,9% по аудитории 18-54 (50 тыс. +).

Напомним, что ко Дню Независимости Украины 1+1 подготовил для своих зрителей марафон телепроекта. В течение недели эфир телеканала будет наполнен яркими концертами и активностями, направленными на поддержку украинской культуры и объединение всей нации.

Все данные приведены по аудитории 18-54 (50 тыс. +)

Период 16-22 августа, 06:00-26: 00, Данные на 23 августа, 2TSV

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели — Nielsen

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