Телеканал 2+2 запускает новый проект "Украина сегодня"

Во время живого общения с колумнистами – обозревателями, глубоко исследующими темы, и экспертами ведущие будут обсуждать самые актуальные события в Украине и мире.

С 23 сентября на телеканале 2+2 стартует публицистическая программа "Украина сегодня", которая будет выходить в прямом эфире с понедельника по пятницу в 19:00.

Ведущими проекта стали опытные информационщики, известный спортивный ведущий и звезда YouTube: Алексей Лихман, Екатерина Нестеренко, Владимир Рабчун, Игорь Цыганик и Ярослава Кравченко.

"Ведущих выбирали вместе с внутренним продакшеном, который производит проект, в результате большого кастинга. Некоторые из них хорошо знакомы — они уже длительное время являются лицами канала 2+2. Некоторые известны за работой в смежных проектах медиагруппы. Но есть и новые для нас лица. Все ведущие очень разные, обладают яркой харизмой, легкостью, непринужденностью, экспертностью. Мы ожидаем высокого качества публицистики, что заинтересует нашего зрителя в начале прайм-тайма буднего дня. Уверен, что эти ведущие станут весомой составляющей успеха проекта "Украина сегодня", – Комментирует Генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.

Эфир программы будет вестись из новой студии

Эфир программы будет вестись из новой студии, условно разделенной на три зоны. Ведущие будут работать за столом, колумнисты будут представлять темы на специальной площадке, а гостей для общения будут приглашать на диван. В настоящее время продолжаются ежедневные тракты в режиме прямого эфира.

Программа предлагает зрителям 2+2 стать ее активными участниками. На YouTube канала 2+2 во время прямой трансляции, которая будет происходить одновременно с эфиром на телеканале, они смогут задавать вопросы в комментариях и сразу получать на них ответы, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемой темы, участвовать в опросах и других интерактивах.

Программа производится по заказу телеканала 2+2 Департаментом журналистских проектов, который создает публицистические программы для телеканалов и диджитал площадок 1+1 media.

В течение двух лет команда работала над контентом YouTube-канала "Украина сегодня", который собрал лучших украинских ведущих, блоггеров, обозревателей. Они ежедневно обсуждают важнейшие и резонансные темы. За короткое время канал стал популярным среди зрителей не только в Украине, но и за границей. Сейчас аудитория проекта "Украина сегодня" в YouTube составляет более 2.5 миллиона подписчиков. Я верю, что телевизионная публицистическая программа "Украина сегодня" также станет успешной. Ведь это – живой разговор на актуальные темы, которые сейчас больше всего волнуют общество, настоящие эмоции и реакции в прямом эфире от таких разных и харизматичных ведущих, их откровенный взгляд на события и явления" , – комментирует Руководитель Департамента журналистских проектов 1+1 media Максим Шиленко.

Каждый день в эфир будет выходить новая пара ведущих. Во время живого общения с колумнистами — обозревателями, глубоко исследующими темы и экспертами, они будут обсуждать самые актуальные события в Украине и мире. С разных ракурсов будут раскрывать резонансные темы, выяснять неожиданные детали и подробности, говорить о причинах и последствиях событий, возможных вариантах их развития.

Екатерина Нестеренко

Украинская журналистка, телеведущая, ведущая на YouTube-канале "Украина сегодня", ведущая марафона "Единые новости", автор исторических блогов для государственного украинского канала иновещания FREEДОМ. Работала специальной корреспонденткой ТСН (1+1) в Италии. В своих соцсетях по-итальянски рассказывает правду о войне в Украине и развенчивает российские мифы, комментирует события в Украине в итальянских СМИ. Зрителям канала 2+2 известна как ведущая программы "Джедаи".

Екатерина Нестеренко

Игорь Цыганик

Украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Ведущий программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2", комментировал футбольные матчи мировых и европейских чемпионатов. Ведет авторскую программу на YouTube "Цыганик LIVE", в которой раскрывает множество спортивных инсайдов, интересной информации и футбольной аналитики.

Также ведущий на YouTube-канале "Украина сегодня". Работал ведущим утреннего информационно-развлекательного шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканале 1+1.

Игорь Цыганик

Алексей Лихман

Один из опытнейших информационных телеведущих Украины с более чем 25-летним опытом. В настоящее время является ведущим государственного украинского канала иновещания FREEДОМ, вел информационный марафон "Единые новости". Более 20 лет вел выпуски новостей на украинском телевидении, в том числе итоговый выпуск новостей "ТСН. Тиждень" на канале "1+1". Благодаря огромному опыту в новостной журналистике отлично ориентируется в общественно-политическом ландшафте украинских реалий.

Алексей Лихман / Фото: Канал 2+2

Владимир Рабчун

Телеведущий. 18 лет жил в Израиле, куда он переехал еще до совершеннолетия. Изучал политологию в Бар-Иланском университете. С 2005 года работал в израильских СМИ: редактором, военным корреспондентом и ведущим. Служил в ВМС Армии обороны Израиля. В Украину вернулся в 2019 году. Уже в 2020 году присоединился к команде инфотейнмент-шоу "Твой день" на канале "1+1". Сейчас ведущий эфиров от 1+1 media на украинском государственном канале иновещания FREEДОМ, а также на YouTube-канале "Украина сегодня".

Владимир Рабчун

Ярослава Кравченко

Ярослава Кравченко – влиятельница, соведущая проектам "Телевидения Торонто" и откровенного шоу "эбаут" на YouTube. Продюсер и директор "Дикого театра". Основатель фонда микродонатов "Все по 10". Амбасадор движения ООН Женщины HeforShe. Вошла в "ТОП-100 людей культуры Украины 2017" по версии журнала "NV" и Топ-100 самых влиятельных женщин Украины 2021 года по версии журнала ФОКУС. Работала журналисткой и редактором, радиоведущей, пиарщицей.

Ярослава Кравченко

Телеканал 2+2 – общенациональный информационно развлекательный телеканал с ярким и разнообразным эфирным наполнением. 2+2 предлагает своим зрителям остросюжетные детективные сериалы собственного и зарубежного производства, военные драмы, разнообразные информационно-познавательные программы, документальные проекты, мировые кинохиты, а также футбольные трансляции украинской Премьер-лиги.

По результатам зрительского просмотра 2+2 входит в ТОП-5 самых популярных вещателей Украины. За время полномасштабного вторжения телеканал снял 24 проекта собственного производства (200 часов эфирного времени) и продолжает создавать оригинальный контент для украинского телезрителя.

Дополнительная информация, новости проектов будут доступны на официальном сайте телеканала 2+2 и социальных страницах Facebook ,Instagram.