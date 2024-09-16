Телеканал 2+2 запускает новый проект "Украина сегодня"

Во время живого общения с колумнистами – обозревателями, глубоко исследующими темы, и экспертами ведущие будут обсуждать самые актуальные события в Украине и мире.
С 23 сентября на телеканале 2+2 стартует публицистическая программа "Украина сегодня", которая будет выходить в прямом эфире с понедельника по пятницу в 19:00.
Ведущими проекта стали опытные информационщики, известный спортивный ведущий и звезда YouTube: Алексей Лихман, Екатерина Нестеренко, Владимир Рабчун, Игорь Цыганик и Ярослава Кравченко.
"Ведущих выбирали вместе с внутренним продакшеном, который производит проект, в результате большого кастинга. Некоторые из них хорошо знакомы — они уже длительное время являются лицами канала 2+2. Некоторые известны за работой в смежных проектах медиагруппы. Но есть и новые для нас лица. Все ведущие очень разные, обладают яркой харизмой, легкостью, непринужденностью, экспертностью. Мы ожидаем высокого качества публицистики, что заинтересует нашего зрителя в начале прайм-тайма буднего дня. Уверен, что эти ведущие станут весомой составляющей успеха проекта "Украина сегодня", – Комментирует Генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.
Эфир программы будет вестись из новой студии, условно разделенной на три зоны. Ведущие будут работать за столом, колумнисты будут представлять темы на специальной площадке, а гостей для общения будут приглашать на диван. В настоящее время продолжаются ежедневные тракты в режиме прямого эфира.
Программа предлагает зрителям 2+2 стать ее активными участниками. На YouTube канала 2+2 во время прямой трансляции, которая будет происходить одновременно с эфиром на телеканале, они смогут задавать вопросы в комментариях и сразу получать на них ответы, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемой темы, участвовать в опросах и других интерактивах.
Программа производится по заказу телеканала 2+2 Департаментом журналистских проектов, который создает публицистические программы для телеканалов и диджитал площадок 1+1 media.
В течение двух лет команда работала над контентом YouTube-канала "Украина сегодня", который собрал лучших украинских ведущих, блоггеров, обозревателей. Они ежедневно обсуждают важнейшие и резонансные темы. За короткое время канал стал популярным среди зрителей не только в Украине, но и за границей. Сейчас аудитория проекта "Украина сегодня" в YouTube составляет более 2.5 миллиона подписчиков. Я верю, что телевизионная публицистическая программа "Украина сегодня" также станет успешной. Ведь это – живой разговор на актуальные темы, которые сейчас больше всего волнуют общество, настоящие эмоции и реакции в прямом эфире от таких разных и харизматичных ведущих, их откровенный взгляд на события и явления" , – комментирует Руководитель Департамента журналистских проектов 1+1 media Максим Шиленко.
Каждый день в эфир будет выходить новая пара ведущих. Во время живого общения с колумнистами — обозревателями, глубоко исследующими темы и экспертами, они будут обсуждать самые актуальные события в Украине и мире. С разных ракурсов будут раскрывать резонансные темы, выяснять неожиданные детали и подробности, говорить о причинах и последствиях событий, возможных вариантах их развития.
Екатерина Нестеренко
Украинская журналистка, телеведущая, ведущая на YouTube-канале "Украина сегодня", ведущая марафона "Единые новости", автор исторических блогов для государственного украинского канала иновещания FREEДОМ. Работала специальной корреспонденткой ТСН (1+1) в Италии. В своих соцсетях по-итальянски рассказывает правду о войне в Украине и развенчивает российские мифы, комментирует события в Украине в итальянских СМИ. Зрителям канала 2+2 известна как ведущая программы "Джедаи".
Игорь Цыганик
Украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий. Ведущий программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2", комментировал футбольные матчи мировых и европейских чемпионатов. Ведет авторскую программу на YouTube "Цыганик LIVE", в которой раскрывает множество спортивных инсайдов, интересной информации и футбольной аналитики.
Также ведущий на YouTube-канале "Украина сегодня". Работал ведущим утреннего информационно-развлекательного шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканале 1+1.
Алексей Лихман
Один из опытнейших информационных телеведущих Украины с более чем 25-летним опытом. В настоящее время является ведущим государственного украинского канала иновещания FREEДОМ, вел информационный марафон "Единые новости". Более 20 лет вел выпуски новостей на украинском телевидении, в том числе итоговый выпуск новостей "ТСН. Тиждень" на канале "1+1". Благодаря огромному опыту в новостной журналистике отлично ориентируется в общественно-политическом ландшафте украинских реалий.
Владимир Рабчун
Телеведущий. 18 лет жил в Израиле, куда он переехал еще до совершеннолетия. Изучал политологию в Бар-Иланском университете. С 2005 года работал в израильских СМИ: редактором, военным корреспондентом и ведущим. Служил в ВМС Армии обороны Израиля. В Украину вернулся в 2019 году. Уже в 2020 году присоединился к команде инфотейнмент-шоу "Твой день" на канале "1+1". Сейчас ведущий эфиров от 1+1 media на украинском государственном канале иновещания FREEДОМ, а также на YouTube-канале "Украина сегодня".
Ярослава Кравченко
Ярослава Кравченко – влиятельница, соведущая проектам "Телевидения Торонто" и откровенного шоу "эбаут" на YouTube. Продюсер и директор "Дикого театра". Основатель фонда микродонатов "Все по 10". Амбасадор движения ООН Женщины HeforShe. Вошла в "ТОП-100 людей культуры Украины 2017" по версии журнала "NV" и Топ-100 самых влиятельных женщин Украины 2021 года по версии журнала ФОКУС. Работала журналисткой и редактором, радиоведущей, пиарщицей.
Телеканал 2+2 – общенациональный информационно развлекательный телеканал с ярким и разнообразным эфирным наполнением. 2+2 предлагает своим зрителям остросюжетные детективные сериалы собственного и зарубежного производства, военные драмы, разнообразные информационно-познавательные программы, документальные проекты, мировые кинохиты, а также футбольные трансляции украинской Премьер-лиги.
По результатам зрительского просмотра 2+2 входит в ТОП-5 самых популярных вещателей Украины. За время полномасштабного вторжения телеканал снял 24 проекта собственного производства (200 часов эфирного времени) и продолжает создавать оригинальный контент для украинского телезрителя.
Дополнительная информация, новости проектов будут доступны на официальном сайте телеканала 2+2 и социальных страницах Facebook ,Instagram.