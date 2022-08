Телеканал ПЛЮСПЛЮС отмечает 10 лет вещания в эфире

За это время телеканал стал абсолютным лидером телепросмотра детской аудитории. Благодаря важной миссии – учить развлекая – проекты ПЛЮСПЛЮС рекомендованы Министерством образования и науки Украины к включению в учебную программу начальной школы.

За 10 лет своего существования командой ПЛЮСПЛЮС созданы десятки социально ответственных и популярных проектов, среди которых ЭКО ПЛЮСПЛЮС, "Волохатий блог", "Говоримо українською", "Дивомандри", "Світ чекає на відкриття", "Це – наше, і це – твоє", "Казка з татом", "Корисні підказки". Кроме того, на телеканале транслируются продукты мировой анимации от известных студий Disney, Hasbro и Nickelodeon, которые являются настоящими хитами среди малышей.

Также читайте В школе начали вести уроки с демонстрацией мультиков от телеканала "ПЛЮСПЛЮС"

Каждый год телеканал производит не менее 150 минут собственной анимации, что является абсолютным рекордом и большим достижением!

"ПЛЮСПЛЮС 10 лет – и это очень важная цифра для всей нашей команды! Сейчас мы вместе с миллионами маленьких украинцев радуемся, вместе взрослеем, изобретаем, поддерживаем друг друга, растем и развиваемся, вместе погружаемся в мир приключений и находим выход из самых сложных ситуаций. Искренне верю, что следующий День рождения телеканала мы будем встречать под мирным небом и разработаем множество новых проектов, которые будут вдохновлять наших малышей”, – прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер ПЛЮСПЛЮС.

По мотивам мультфильмов ПЛЮСПЛЮС создана 3D-книга, раскраски, серия книг, мягкие игрушки-подушки с главными героями, тетради, деревянный конструктор и прочее. В 2021 году по инициативе ПЛЮСПЛЮС стартовал всеукраинский конкурс для школьников "Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна", в рамках которого создали интерактивную карту с самыми интересными историями малышей.

Телеканал никогда не стоит в стороне от глобальных проблем и рассказывает о них детям на понятном языке. Вспоминая времена, когда Украину поглотила пандемия COVID-19, ПЛЮСПЛЮС совместно с Минздравом запустили анимированный мультфильм для детей "Супергерої йдуть до школи" с советами о том, как поступать во время карантина. Ролик включает официальные рекомендации Минздрава, а герои ПЛЮСПЛЮС – Треугольья, Квадрик и Кружко – рассказывают в легком и доступном для детей способе "как вооружиться против вируса". Также телеканал стал весомой составляющей проекта "Всеукраинская школа онлайн", обеспечив доступ к дистанционному образованию для учащихся 4 и 5 классов.

В период полномасштабной войны, которую 24 февраля начала РФ против Украины, ПЛЮСПЛЮС активно защищает информационный фронт и рассказывает детям о войне, находя нужные и понятные слова, а также помогая получать новые знания даже в таких непростых условиях. Так, вместе с Министерством образования и науки Украины, Министерством культуры и информационной политики и с участием ведущих телеканалов, в начале полномасштабного вторжения стартовал образовательный телевизионный проект "Навчання без меж".

Кроме этого, в ответ на большое количество пропагандистских материалов, которые в том числе были направлены на детскую аудиторию, ПЛЮСПЛЮС вместе со студиями Анимаград, Мамахохотала и Карандаш разработали мультсериал "Добро завжди перемагає", в рамках которого рассказывали о войне России в Украине, о предпосылках военной агрессии и как нужно себя вести ради Победы. Мультсериал доступен на украинском, русском и английском языках и состоит из четырех эпизодов.

За время своего существования телеканал получил немало наград, среди которых: четыре национальные премии "Телетриумф", золото и серебро EFFIE AWARDS UKRAINE, премия им. Леси Украинки от Кабинета Министров Украины за мультсериал собственного производства "Это – наше, и это – твое", два рекорда Книги рекордов Украины, награда The Very Best Of за айдентику канала и пять знаков отличия за мультфильм "Мир ждет открытия", три награды Big Data Awards за лидерство среди детских ТВ-каналов

Телеканал вещает в HD с 2020 года и сейчас доступен для просмотра на всех источниках вещания.

Читайте также