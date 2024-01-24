Телеканал ТЕТ отмечает 32 года вещания в эфире

За 2023 год ТЕТ собрал вокруг себя и множество друзей-звезд.

Сегодня, 24 января, ТЕТ отмечает свое 32-летие — именно столько телеканал дарит хорошее настроение украинцам и поддерживает зрителей в любое время и при любых обстоятельствах!

За 2023 год главный развлекательный телеканал страны – ТЕТ – обновил позиционирование бренда, креативную платформу, смыслы, с которыми обращается к аудитории, графику и слоган.

"32 года в эфире наш телеканал поддерживает зрителей, наделяет оптимизмом и дарит улыбку. Зритель приходит к нам, чтобы расслабиться, отдохнуть и подзарядиться хорошим настроением. За годы вещания ТЕТ трансформировался и менялся вместе со своей аудиторией — это ответ на запрос зрителей, которые, как никогда, нуждаются в положительном и жизнеутверждающем контенте", — прокомментировала Оксана Петришин, генеральная продюсер телеканала ТЕТ.

Так, за этот год на ТЕТ было показано 295 часов премьерного контента, изготовленного телеканала, а именно премьеры: 2 сезона патриотического шоу "Я люблю Украину", 2 сезона сериала "Бешеные соседи", сериалы "Приключения Бампера и Суса", "Волонтеры", "Успеть до 30", два сезона спецпроекта "Лига Смеха. Волонтерский десант" и также показано 10 кинопремьер. Кроме того, канал ТЕТ готовится к премьере нового большого талант-шоу "Украина невероятных людей", но обо всех деталях станет известно впоследствии, следите за обновлениями в соцсетях ТЕТ и подписывайтесь на аккаунты в Instagram и Facebook.

За 2023 год ТЕТ собрал вокруг себя и большое количество друзей-звезд, которые дарили улыбки, ободряли и вдохновляли зрителей Украины каждый день. Это Юрий Ткач, Ксения Мишина, Игорь Ласточкин, Евгений Кошевой, Кирилл Ганин, Ирина Сопонарю, Настя Оруджева, Назар Заднепровский, Даша Петрожицкая, Станислав Боклан, Анна Кошмал, Никита Добрынин из Натальи Солоник и многие блогеры, актеры.

Отдельным достижением телеканала стало то, что 2 сериала ТЕТ покорили NETFLIX и держались в "ТОП-3 Украина" больше недели — это "Ромео и Джульетта из Черкасс" и "Бешеные соседи".

Однако самым большим достижением телеканала ТЕТ в течение 2023 года было наращивание доли до 4,2% — рекордный показатель для канала за последние 10 лет по коммерческой аудитории 18-54 в городах 50 тыс+ благодаря этому ТЕТ поднялся и стабильно занимает 5 место в ТОПе украинских телеканалов.