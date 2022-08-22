Телеканалы 2+2 и УНИАН будут транслировать футбольные матчи 15-го сезона Украинской Премьер-лиги

1+1 media поддерживает болельщиков и любителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК «Динамо» Киев, «Днепр-1», «Заря», «Металлист».

С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

Со своей стороны, 1+1 media обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые вещают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине. Прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и «Профутбол Digital». Спортивные журналисты и комментаторы будут готовить сюжеты, специальные выпуски программ и рассказывать о ходе чемпионата. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно.

Кроме того, все пользователи платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, являющейся партнерской платформой Киевстар и 1+1 media, также смогут бесплатно смотреть трансляцию матчей на каналах 2+2 и УНИАН.

«Война в Украине продолжается, и в это время важно поддерживать друг друга и объединяться. Именно спорт и футбол, в частности, – это то, вокруг чего сосредотачиваются миллионы людей. Чемпионат Украины по футболу – очень важное событие для болельщиков и самих футболистов. Поэтому мы стремились объединить вокруг УПЛ многих неравнодушных людей, поддержав таким образом и отрасль, и фанатов. Футбольные клубы и 1+1 media готовы были пересмотреть условия договоров и найти компромиссное решение по УПЛ и Setanta Sports. Как, например, бесплатная трансляция отборочных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с 15-минутной задержкой. Однако позиция УПЛ была категорична относительно аккумулирования всех прав исключительно на платном сервисе», – комментируют в 1+1 media.

Все расходы, связанные с организацией телетрансляций матчей клубов, 1+1 media будет покрывать самостоятельно. В компании отмечают, что сейчас крайне важно быть максимально близкими зрителям и болельщикам. Поэтому позиция 1+1 media совпадает с позицией футбольных клубов, цель которых – объединить максимальное количество болельщиков вокруг футбольных матчей, предоставляя им возможность бесплатного просмотра и масштабировать интерес к футболу среди миллионов украинцев во всем мире.

Первая игра, которую будет транслировать 1+1 media, состоится завтра, 23 августа, в 15:00 между командами «Заря» и «Ворскла». Присоединиться к просмотру можно на телеканале 2+2.

Болельщики со всего мира могут наблюдать за поединком на YouTube-каналах FootballHub и Профутбол Digital, а также на платформе Киевстар ТВ.

Напомним, в чемпионате УПЛ участвует 16 команд. 15-й сезон начинается 23 августа и продлится до мая 2023 года. Из-за войны россии против Украины, все игры будут проходить без зрителей на стадионах.