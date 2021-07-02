Телеканалы группы 1+1 media получили 4 награды ІV Церемонии Big Data Awards

1 июля сразу 4 телеканала группы 1+1 media получили награды ІV Церемонии Big Data Awards. В частности, по результатам 2020 года флагманский телеканал холдинга 1+1 стал лидером в категории телеканалов общей тематики, ТЕТ — в категории развлекательных телеканалов, Плюсплюс стал лучшим среди детских телеканалов, а Бигуди получили первенство среди каналов, демонстрирующих сериалы.

Кроме этого, в номинации "Лидер 2020 среди детских телеканалов" второе место занял Nick с дистрибьюторского портфолио 1+1 media.

"Невероятно радостно и почетно получить новые профессиональные награды, которые в очередной раз подтверждают лидерство каналов 1+1 media в своем сегменте. Зритель — наш лучший друг, поэтому именно его расположение — это наша главная цель. Будем продолжать двигаться дальше, чтобы быть интересными разножанровой зрительской аудитории и увеличивать аудиторию поклонников в диджитал сегменте, которые выбирают "плюсы", — комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Премия Big Data Awards — ежегодная награда в сфере телесмотрения, которая вручается за высокие показатели в системе Big Data Raiting в течение года. Победители премии определяются по результатам итогов ежемесячного лидерства в той или иной категории.

В общем группа 1+1 media имеет 16 наград Big Data Awards, ежегодно получая первенство в ключевых категориях.

Справка:

Группа 1+1 media — один из крупнейших медиахолдингов Украины, в состав которого входит 7 собственных телеканалов (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, 1+1 International, УНИАН, Бигуди) и 2 партнерские (Kvartal TV и Paramount Comedy ), новостные ресурсы ТСН.ua, Главред, Информационное агентство "УНИАН", собственные продакшн-подразделения, партнерские платформы Киевстар ТВ, Viasat, 1+1 video, а также образовательный проект 1+1 media school.

1+1 — первый украиноязычный национальный телеканал, который начал вещание в сентябре 1995 года, фактически начав современное украинское телевидение и формат ТВ-шоу. Является лидером телесмотрения по основным коммерческим аудиториям как в среднем за сутки, так и в прайме.

Общенациональный развлекательный телеканал ТЕТ — территория юмора. ТЕТ входит в десятку самых рейтинговых телеканалов Украины и является старейшим телеканалом группы 1+1 media. Слоган ТЕТ — "Все ради твоей улыбки".

Плюсплюс — лидер среди анимационных, развлекательно-познавательных телеканалов в Украине для семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Плюсплюс — это продукты собственного производства, лучшее из мировой анимации, а также развивающие и познавательные мультфильмы.

Бигуди — украинский развлекательный телеканал, эфирное наполнение которого составляют отечественные, индийские и турецкие сериалы, а также программы собственного производства 1+1 media.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку