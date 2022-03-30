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Телеведущая Наталья Мосейчук создала собственный Youtube-канал: первый гость – Павел Климкин

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Телеведущая Наталья Мосейчук создала собственный Youtube-канал: первый гость – Павел Климкин

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Известный дипломат рассказал о результатах переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами. Павел Климкин объяснил, почему из переговоров с агрессором не нужно делать предательство.

Наталья Мосейчук, известная украинская телеведущая и журналистка, создала собственный Youtube-канал, на котором будут интервью наиболее актуальные и горячие темы.

Первый гость – бывший Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Специальные объяснения дипломата:

  • На что Украина никогда не уйдет;
  • За кем первый раунд войны;
  • Как победить россию

Слушайте обязательно, в этом интервью много важных деталей, которые помогут понять, что сейчас происходит на дипломатическом фронте.

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