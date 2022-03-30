Телеведущая Наталья Мосейчук создала собственный Youtube-канал: первый гость – Павел Климкин

Известный дипломат рассказал о результатах переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами. Павел Климкин объяснил, почему из переговоров с агрессором не нужно делать предательство.
Наталья Мосейчук, известная украинская телеведущая и журналистка, создала собственный Youtube-канал, на котором будут интервью наиболее актуальные и горячие темы.
Первый гость – бывший Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Специальные объяснения дипломата:
- На что Украина никогда не уйдет;
- За кем первый раунд войны;
- Как победить россию
Слушайте обязательно, в этом интервью много важных деталей, которые помогут понять, что сейчас происходит на дипломатическом фронте.