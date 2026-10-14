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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Телевизор за 19 тысяч и часы Rolex за £14 тысяч: благотворительность от эксзамгенпрокурора Вербицкого возмутила Сеть

Экспрокурор Вербицкий и его девушка привезли в больницу один телевизор — соцсети возмутили их роскошный вид

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Телевизор за 19 тысяч на Audi за $100 тысяч: эксзамгенпрокурора Вербицкий снял благотворительное видео

Телевизор за 19 тысяч на Audi за $100 тысяч: эксзамгенпрокурора Вербицкий снял благотворительное видео / © ТСН.ua

Эксзамгенпрокурора Дмитрий Вербицкий и его девушка Кристина Ильницкая, которые были фигурантами коррупционного скандала, передали больнице один телевизор и сняли об этом целый видеоролик.

На это обратил внимание телеграмма-канал Bankova Mail.

В паблике обратили внимание на роскошный образ Ильницкой. Отмечается, что Кристина Ильницкая надела жакет не менее 8393 грн, брюки Twinset, средняя стоимость которых около 12 тысяч гривен, без скидок.

А дополнила образ сумкой Chanel свыше €6,5 тыс и часами Rolex свыше £14 тыс.

Пара привезла телевизор на внедорожнике Audi Q8 стоимостью около $100 тыс.

«При этом сам телевизор, который так торжественно презентовали, стоит около 19 тыс грн без скидки», — отмечает Bankova Mail.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что в то время заместитель генпрокурора Вербицкий жил в доме в элитном коттеджном городке в Киеве, который его племянник купил по цене, которая в шесть раз меньше рыночной. Также в СМИ писали, что девушка Вербицкого в 2024 году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 млн грн, не имея для этого собственных официальных доходов.

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