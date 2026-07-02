Тело 12 дней держали в морге: на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно скончался многодетный отец

На Львовщине мужчина умер через сутки после мобилизации — Лубинец / © ТСН

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Во Львовской области многодетный отец скончался на следующий день после мобилизации. Родные утверждают, что обнаружили на его теле многочисленные гематомы.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По информации семьи, 13 июня 2026 года мужчину мобилизовали работники Шептицкого РТЦК и СП, а уже на следующий день, 14 июня, он умер.

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Родные заявляют о ряде противоречивых и подозрительных обстоятельств:

Сокрытие информации: близким не сообщили ни о смерти мужчины, ни об открытии уголовного производства. Тело умершего почти 12 суток находилось в морге, а семье отказывали в предоставлении процессуальных документов.

Следы избиения: во время самостоятельного осмотра тела родственники зафиксировали многочисленные телесные повреждения, в том числе гематомы в области печени, селезенки и повреждения конечностей.

Противоречивое заключение ВВК: судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти гипертрофическую кардиомиопатию. В то же время, накануне ВВК признала мужчину полностью годным к службе.

Учитывая обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможной насильственной смерти и возможных нарушениях во время документирования этого дела, представитель Лубинца во Львовской области уже направил официальный запрос во Львовский областной ТЦК с требованием предоставить полную информацию о всех обстоятельствах этого случая.

«Каждая такая история должна быть тщательно проверена. Если были допущены нарушения, то каждый причастный должен понести ответственность в рамках закона. Семья имеет право знать правду. А общество должно получить честные и исчерпывающие ответы», — подчеркнул омбудсмен.

Также он призвал к системной реформе мобилизационных процедур.

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«Люди не должны быть вынуждены доказывать свои законные права уже после фактического задержания или мобилизации. Также недопустимыми остаются проявления так называемой "бусификации", которые подрывают доверие граждан к государственным институтам», — подытожил Лубинец.

Ранее мы писали, что в Черновцах задержали и отвезли в мобилизационный центр человека, который ничего не видит, не разговаривает и не может передвигаться без посторонней помощи.

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