"Тело черное, опухшее": все подробности исчезновения и смерти тернопольского журналиста Буяка

Мужчину разыскивали родственники и друзья. Они не знали, что он умер в больнице.

Два месяца родные и друзья разыскивали 57-летнего тернопольского журналиста Ярослава Буяка. Нашли его после того, как к поискам присоединились коллеги пропавшего. Оказалось, что тело журналиста два месяца просто лежало в тернопольском морге.

Об этом пишет издание ZAXID.net.

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Брат пропавшего журналиста Андрей Буяк рассказывает, что в конце июля Ярослав планировал лечь в больницу. Несколько недель от него не было вестей и родные забили тревогу. "Мы звонили во все больницы и морги. В частности, звонили и в этот морг при психо-наркологическом диспансере (где журналиста нашли — ред.) Там нам дали четкий ответ, что человека Буяк Ярослав Евгеньевич или неизвестного мужчины лет 55-65 и определенного телосложения нет", — рассказывает Андрей Буяк.

После неудачных попыток найти Ярослава Буяка самостоятельно родственники решили обратиться в полицию. После этого журналиста объявили во всеукраинский розыск и начали искать среди неопознанных пациентов в больницах и трупов в моргах.

В тернопольской полиции рассказывают, что еще раз проверили, нет ли Ярослава Буяка среди так называемых неизвестных в больницах и моргах. И говорят, что везде их уверяли, что никого похожего на пропавшего журналиста не поступало. Нашли Ярослава Буяка только после того, как за его поиски взялись коллеги.

"Ярослава не было целый август. Мы, его коллеги, не слишком переживали, потому что Ярослав мог поехать на экскурсии, было такое — в санаторий на две недели ездил, говорил об этом только близким, ездил часто к друзьям по службе на Восток. И вот уже практически прошел целый месяц, я позвонил, он не ответил. Я спросил у коллег — такое же. Не видели его, брат тоже начал волноваться. Он взял ключи от квартиры Ярослава и увидел, что вещи Ярослава на месте. Тогда сразу пошел в полицию и написал заявление", — вспоминает коллега Ярослава Владимир Андриишин.

Ярослава Буяка нашли на следующий день после огласки в СМИ. Выяснилось, с конца июля его тело просто лежало в морге.

Брат Ярослава Андрей Буяк рассказывает, что они с отцом не ожидали увидеть его в таком состоянии.

"Тело черное, все совсем черное — опухшие, осунутое. Мы хотели сделать панихиду. Но отец сказал, что если его подвинуть раз, и потом второй раз занести, то тело просто разлетится", — рассказывает брат покойного Андрей.

Мужчина добавляет, что холодильные камеры в морге не работали, а работник учреждения только при родственникам включил холодильник с покойником. Тело находилось в помещении только с названием "холодильник".

"Перед тем, как мы зашли в морг, то работник сказал, что там в теле нечего узнавать. В таком состоянии лежал наш Слава", — добавляет Андрей.

Руководитель Тернопольской психоневрологической больницы Михаил Вовчук заявил, что Ярослав Буяк умер после того, как просто упал ночью.

"Ему оказали помощь, все было нормально. Около 3:00 он встал, чтобы сходить в туалет, и внезапно упал в коридоре. На место вызвали реанимационную бригаду в составе дежурного врача. В то время пульс не прощупывался, ничего не было", — рассказал Михаил Вовчук.

Михаил Вовчук добавляет, что медики имеют соответствующую процедуру обращения с телом, которого забирают родственники.

Однако, как заявил Михаил Вовчук, работники морга не уведомили больницу, где умер человек, поэтому родственники не забрали его тело.

Предполагают, что путаница вышла из-за того, что Ярослав Буяк не указал родственников, когда проходил лечение. Поэтому работники морга привезли тело мужчины в холодильник, а справка о смерти так и осталась в учреждении.

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