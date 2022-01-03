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Тело доставали спасатели: в Ровенской области дерево убило 36-летнего мужчину

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Тело доставали спасатели: в Ровенской области дерево убило 36-летнего мужчину

ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Причины трагедии расследуются полицией.

В селе Тучин Ровенской области 3 января в 10:40 дерево упало на 36-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте трагедии.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

Известно, что накануне трагедии мужчина срезал дерево. Во время этого его привалило. От полученных травм потерпевший скончался на месте трагедии.

"С помощью бензопил спасатели достали мертвое тело хозяина. Погибший 1985 года доставлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

© ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области
ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Причины трагедии расследуются полицией.

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