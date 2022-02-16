"Тело и голову нашли на железнодорожном пути": в Черкассах под колесами поезда погиб мужчина (фото)

"Тело и голову нашли на железнодорожном пути": в Черкассах под колесами поезда погиб мужчина (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти погибшего.

В Черкассах под колесами поезда погиб мужчина. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Его тело и голову нашли на железнодорожном пути на пересечении улиц Грушевского и Одесская", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители узнали о смерти мужчины от медиков. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

фото/Сергей Ефимов, Общественное

Читайте также: