Тело месяц пролежало на свалке: в Тернопольской области нашли труп жестоко убитого 31-летнего мужчины

По данным полиции, причина расправы – ревность.

В с. Шибалин Бережанской ТГ Тернопольской области полиция на стихийной свалке нашла труп 31-летнего жестоко убитого мужчины.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Тело мужчины нашли местные жители в лесополосе и вызвали полицию. Труп был замотан в покрывало, также у него были связаны ноги. На теле покойного обнаружили многочисленные раны.

Личность погибшего установили. Это – 31-летний житель одного из сел Тернопольского района. В день трагедии, 17 сентября, покойный приехал к сожительнице в Бережаны, просил женщину вернуться к нему и угрожал. Это не понравилось знакомому женщины. Он жестоко замучил мужчину, избивая металлической трубой. Затем забросил его тело в багажник и вывез в лес, где спрятал в мусоре. Женщине он рассказал, что "проблема" с бывшим сожителем решена. По данным полиции, причина расправы – ревность. Тело мужчины нашли спустя месяц после убийства, в ноябре.

31-летний подозреваемый уже задержан. Ему объявили подозрение согласно ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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