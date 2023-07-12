Тело молодой женщины завернули в ковер и положили в тумбу: в Одесской области обнаружили страшную находку

В городе Черноморск Одесской области 12 июля нашли тело 32-летней женщины. Покойную завернули в ковер и положили в деревянную тумбу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

12 июля в Черноморске обнаружили тело 32-летней женщины. Оно было завернуто в ковер и сложено в деревянной тумбе. Мебель же неизвестные оставили возле мусорных баков.

На месте преступления работали следователи и судмедэксперты. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти 32-летней жительницы Черноморска.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в г. Коломыя Ивано-Франковской области 38-летняя женщина тайно родила младенца и утопила мальчика в колодце. Ее уже задержали.

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