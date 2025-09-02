- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара после атаки РФ в гаражном кооперативе в Белой Церкви
В Белой Церкви в результате вражеской атаки погиб человек. Ее тело спасатели обнаружили во время тушения пожара на территории гаражного кооператива.
В ночь на 2 сентября 2025 года враг нанес удар по Белой Церкви . Во время ликвидации пожара в гаражном кооперативе было обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в сообщении в соцсетях.
В результате атаки в городе зафиксированы повреждения остекления многоэтажных домов, возникли пожары на территории гаражного кооператива, а также в помещениях торговых и производственных предприятий.
Киевская ОВА выразила соболезнования родным и близким погибшего. Более подробную информацию о последствиях удара обещают предоставить впоследствии.
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .