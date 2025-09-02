ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара после атаки РФ в гаражном кооперативе в Белой Церкви

В Белой Церкви в результате вражеской атаки погиб человек. Ее тело спасатели обнаружили во время тушения пожара на территории гаражного кооператива.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Белой Церкви

Пожар в Белой Церкви

В ночь на 2 сентября 2025 года враг нанес удар по Белой Церкви . Во время ликвидации пожара в гаражном кооперативе было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в сообщении в соцсетях.

В результате атаки в городе зафиксированы повреждения остекления многоэтажных домов, возникли пожары на территории гаражного кооператива, а также в помещениях торговых и производственных предприятий.

Киевская ОВА выразила соболезнования родным и близким погибшего. Более подробную информацию о последствиях удара обещают предоставить впоследствии.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie