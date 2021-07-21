Тело нашли друзья на кухне: в Тернополе во время празднования дня рождения умер мужчина

Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть.
Во вторник, 20 июля, в Тернополе умер 41-летний мужчина во время празднования дня рождения. Несчастье произошло на Схидном массиве.
Об этом сообщил директор Экстренного медицинского центра Тернопольщины Михаил Джус.
"В 21:59 бригада скорой выезжала на Схидный массив. Во время празднования дня рождения друзья застали на кухне тело 41-летнего мужчины без признаков жизни. Констатировано биологическую смерть", — говорится в сообщении.
Что именно стало причиной смерти мужчины — не сообщается.
Напомним, в Польше на отдыхе утонул 2-летний мальчик из Украины.