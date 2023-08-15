Тело нашли на путях: 22-летний военный из Ровенщины погиб по дороге домой с фронта

Родные защитника жалуются, что правоохранители вот уже четыре месяца не могут установить все обстоятельства трагического инцидента.

Военнослужащий из Ровенской области, 22-летний Александр Коблюк погиб по дороге домой при загадочных обстоятельствах.

Об этом передает местное издание "Рівне Медіа" со ссылкой на мать военного Любовь Коблюк.

По словам матери, ее сын был военнослужащим-контрактником. После прохождения срочной военной службы с 2021 года Александр продолжил служить по контракту в рядах ВСУ. С начала полномасштабного вторжения воевал на разных направлениях. В последнее время он воевал на Запорожье.

Александр Коблюк/Фото Дубенского районного совета

Погиб в дороге домой

Женщина рассказала, что уже 4 месяца ожидает информации от правоохранителей о причине смерти сына.

22-летний защитник погиб в Кировоградской области в начале апреля этого года. Алессандр как раз ехал с фронта домой в отпуск. Тело военного нашли 13 апреля 2023 года на железнодорожных путях возле поселка Пантаевка Кировоградской области.

"С 12 на 13 апреля он ехал в 10-дневный отпуск домой. По дороге он трагически погиб. Что произошло — мы не знаем. Утром, 13 апреля, мне сообщили, что моего сына нашли мертвым в Кировоградской области на путях. 12 апреля 6 вечера он сел на поезд. (№87 Запорожье-Ковель). В 1 час ночи (6 часов он был в пути) его нашли мертвым", – рассказывает Любовь Коблюк.

"Неуточненный несчастный случай"

По ее словам, в заключении эксперты указали "неуточненный несчастный случай".

"Недавно уже было 4 месяца. Следователи кировоградские занимаются делом, но результатов нет. Ничего добиться, о том, что произошло, мы не можем", — жалуется женщина.

Александр Коблюк / Фото: Rivne.media

Любовь Коблюк уверяет, что на теле сына было видно много повреждений.

"Он был избит очень. Мы его хоронили открытым, хотя нам говорили не открывать тело. Оно было очень избито. Душали ли его, что ли – нам не сказали. Не было информации, что это именно побои. Они указали, что он так мог побиться, потому что выпал из поезда", – говорит мать погибшего защитника.

Также женщина сообщила странный нюанс, что у тела ее сына был найден женский кроссовок 36-го размера. Как он там оказался, неизвестно.

Правоохранители эту информацию пока не комментировали.

Ранее мы писали, что в части на Днепропетровщине нашли военного с простреленной головой. Родные военного не верят в самоубийство.

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