Тело нашли на веранде дома: в полиции рассказали подробности смерти городского головы Кривого Рога

Тело нашли на веранде дома: в полиции рассказали подробности смерти городского головы Кривого Рога

На теле погибшего было огнестрельное ранение.

Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым на веранде собственного дома в воскресенье, 15 августа.

Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте происшествия уже находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория, выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции

Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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